Europa League, Roma-Real Sociedad 2-0, voti e pagelle: “Giallorossi quasi perfetti”

I giallorossi vincono l’andata degli ottavi di Europa League.

Serviva una serata da sogno per battere un cliente scomodo come la Real Sociedad e così è stata.

La Roma vince 2-0 l’andata, in casa, degli ottavi di Europa League con una prestazione quasi perfetta e dominante rispetto a un timido Real Sociedad.

La squadra spagnola ha creato pericoli sporadici alla difesa giallorossa e oltre le grandi qualità nel palleggio, non hanno dimostrato altre caratteristiche in questa partita.

Mourinho e i suoi ragazzi hanno preparato il match in maniera perfetta, disinnescando gli avversari e costruendo le basi per una grande serata.

Un gol per parte è bastato ai giallorossi per mettere la qualificazione su binari molto favorevoli.

El Shaarawy sblocca il match con un grande inserimento chiuso in rete poi, nel secondo tempo, è Kumbulla a trovare l’incornata vincente che manda in festa i tifosi giallorossi.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Pochi pericoli. Bravo sul tiro di Rico dalla distanza.

Mancini 6,5: Ha il difficile compito di proteggere l’area di rigore dalle avanzate di Kubo. Riesce a cavarsela anche se con difficoltà. Nel secondo tempo regala un pallone d’oro a Belotti che colpisce l’incrocio dei pali negando l’assist al difensore.

Smalling 6,5: Prova autoritaria dell’inglese. Rischia svirgolando un pallone che quasi non finisce nella sua porta, ma per il resto è dominante nel confronto con Sorloth.

D.Llorente 6: Dura un tempo la sua prima partita da titolare con la maglia della Roma. Attento nelle chiusure e non commette errori. (Dal 46′ Kumbulla 7: La Roma gioca una partita quasi perfetta, ma serviva la ciliegina sulla torta, ovvero quel gol che poteva mettere la qualificazione su binari favorevoli. L’uomo che non ti aspetti, chiude il match).

Karsdorp 6,5: Buona partita per l’esterno. Da un suo recupero inizia l’azione del gol dell’1-0 ma nel complesso è autore di una prestazione attenta e precisa.

Cristante 6,5: Partita sempre precisa e di grande correttezza. Nel secondo tempo soprattutto, quando la squadra sembra più stanca, riesce a dare il giusto equilibrio alla manovra.

Matic 7: Dominante a centrocampo. Nel primo tempo è il peggior incubo di David Silva ma si fa apprezzare anche per un grande lavoro oscuro e la solita prova di grande agonismo e fisicità.

El Shaarawy 7: La posizione di esterno a tutta fascia, ormai, lo appaga al meglio. E’ grazie a un suo perfetto inserimento che la Roma trova il gol del vantaggio. La zampata del Faraone è decisiva, ma nel complesso è una spina nel fianco della Real Sociedad. (Dal 60′ Spinazzola 6: Entra e dispensa subito ottimi palloni).

Dybala 7: Dominante e tecnicamente ineccepibile come sempre. La Joya offre una nuova prova da leader e nel momento più delicato offre un assist al bacio per la testa di Kumbulla. (Dall’88’ Bove SV).

L.Pellegrini 6: Volenteroso anche se non sempre preciso. Ha anche un paio di occasioni per mettersi in mostra in area di rigore. Sfortunatissimo nel brutto contrasto che lo costringe a uscire per un colpo alla testa. (Dal 60′ Wijnaldum 6: La sua condizione è in crescita. Mostra grande spirito di sacrificio).

Abraham 6: Entra nell’azione del gol e la sua prova è, nel complesso, buona. Nonostante ciò, non riesce a rendersi molto pericoloso in zona gol. (Dal 61′ Belotti 6,5: Entra con la voglia e la grinta giusta. Colpisce anche un incrocio dei pali).

Josè Mourinho 6,5: Due gol sono un buonissimo vantaggio contro una squadra come la Real Sociedad. I suoi sono stati impeccabili da ogni punto di vista ma adesso serve lo sforzo finale nel difficile confronto di ritorno.

Le pagelle della Real Sociedad

Remiro 6: Non ha particolari responsabilità sulle reti subite. La Roma tira molto nello specchio della porta.

Gorosabel 5,5: Leggermente meglio dei compagni di reparto ma la partita è fin troppo complicata per lui. Fatica molto. (Dall’83’ Sola SV).

Zubeldia 5: Sbaglia spesso posizionamento e non vince alcun duello con Abraham ed El Shaarawy, anzi, “aiuta” il Faraone nel gol dell’1-0.

Le Normand 5: Il punto forte della difesa degli spagnoli diventa, suo malgrado, la nota dolente. Dybala scherza in ogni modo con lui.

Rico 6: Partita con poche luci, ma si dimostra pericoloso nel secondo tempo quando fa partire un violento tiro che spaventa Rui Patricio.

Illarramendi 5,5: Ammonito e nervoso. Gli si chiede di gestire la mediana della squadra con la solità leadership ed esperienza. Non riesce a imporsi. (Dal 75′ Mendez SV).

Zubimendi 5,5: Gioca spesso semplice, senza provare la giocata. Nonostante ciò, è autore di qualche errore.

Merino 5,5: A sprazzi, ma ci ha provato. Negli ultimi 10 minuti ha anche la possibilità di pareggiare ma non riesce a trovare lo specchio della porta in maniera a dir poco clamorosa.

D.Silva 5: Visto veramente poco. Dovrebbe dare qualità ed esperienza alla manovra ma sbatte ripetutamente sul muro eretto da Matic. (Dall’83’ Turrientes SV).

Kubo 6,5: Giocatore di grandissima qualità e probabilmente anche il più pericoloso della rosa degli spagnoli. Prende un palo esterno nel primo tempo ed è sempre un fattore importante per la sua squadra. (Dal 75′ Ali Cho SV).

Sorloth 5: Partita complicata della punta della Real Sociedad che ha perso la maggior parte dei duelli con la difesa giallorossa. In una gara molto fisica, si è dimostrato poco efficace. (Dal 68′ Oyarzabal 6: Non si vede molto, ma rientrava dopo un lungo infortunio, più di questo non poteva fare).

Imanol Alguacil 5: Perde sotto tutti i punti di vista il confronto contro la Roma. La Real Sociedad appare poco convinta e senza idee.