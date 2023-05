Europa League, Roma-Bayer Leverkusen 1-0, voti e pagelle: “Bove match winner, Cristante decisivo”

La Roma vince il primo atto delle semifinali di Europa League contro i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 5,5: Non precisissimo nelle uscite, anzi, rischia non poco in almeno due occasioni di cross dei tedeschi.

Mancini 6: Partita senza errori per il difensore italiano che tiene bene la sua zona.

Cristante 7: Fondamentale. Gioca da centrale di difesa e si scopre perno preziosissimo della squadra giallorossa. Non ha grandi difficoltà in fase difensiva ma il suo voto sale quando salva su un tiro a botta sicura di Frimpong.

Ibanez 6,5: Va vicino al gol con un colpo di testa nel primo tempo, ma nel complesso è sempre un fattore importante nei calci piazzati. Difensivamente non rischia nulla.

Celik 6: Partita di sacrificio condita anche da un colpo pesante subito, che però non gli pregiudica la sua presenza nel match.

Bove 7: Partita di buona fattura del giovane giallorosso che, però, diviene l’eroe del match dopo aver condotto nella maniera migliore l’azione che si conclude con il gol firmato proprio da lui, in tap-in dopo la parata di Hradecky su Abraham. Serata da sogno per lui. (Dal 76′ Wijnaldum SV).

Matic 6,5: Una montagna difficile da scalare per il Bayer. Bravo a difendere e dare tranquillità alla manovra.

Pellegrini 6: Gioca senza strafare. Partita più di quantità che di effettiva qualità.

Spinazzola 6,5: Un fattore importantissimo sulla fascia. Salta l’uomo con grande facilità e arriva spesso sul fondo per fornire assist agli attaccanti.

Belotti 6: Poco presente in fase offensiva, ma si sacrifica molto.

Abraham 6: Anche per lui partita di sacrificio. Si fa vedere in fase offensiva, ad esempio nell’azione del gol.

Josè Mourinho 7: Non era assolutamente facile tenere la porta inviolata contro una squadra di buonissima qualità, eppure ci riesce. Nonostante le assenze, la sua Roma recepisce il messaggio e gioca con grande cuore.

Le pagelle del Bayer Leverkusen

Hradecky 6,5: Tra i migliori della sua squadra. Viene chiamato in causa più volte, ma è nel primo tempo che compie il miracolo, ovvero sul colpo di testa di Ibanez.

Kossounou 6: Inizia il match con buon piglio, poi è sfortunato e deve chiedere il cambio dopo poco più di mezz’ora. (Dal 35′ Bakker 6: Gioca più da esterno offensivo che da difensore. Si fa apprezzare).

Tah 6: L’attacco della Roma non crea particolari problemi alla difesa tedesca e il centrale non commette particolari errori.

Tapsoba 6: Buona gara del centrale, non commette errori.

Frimpong 5,5: Sfiora il pari con clamoroso recupero di Cristante. Nonostante ciò, la partita non è indimenticabile e non riesce a prendere le misure su Spinazzola.

Palacios 6: Nella mediana si fa apprezzare ed è un buon filtro per la manovra tedesca.

Andrich 6: Dà il via al match prendendosi la prima occasione, poi si vede meno in fase offensiva, ma gioca bene in mezzo al campo con una buona prestazione di sostanza.

Hincapie 6: Inizia in fase offensiva, poi Xabi Alonso cambia tattica per l’infortunio di Kossounou e gli chiede una partita più difensiva. Non sbaglia.

Diaby 5: Sicuramente tra i peggiori. Pochi spunti e tantissimi errori. (Dal 72′ Adli 5,5: Ingresso in campo non indimenticabile).

Hlozek 5: La giovane punta, questa volta, non punge. Nella sua partita c’è qualche sponda ma anche tanti errori e poche idee chiare. (Dal 72′ Azmoun 5,5: Non riesce a dare maggior peso all’attacco).

Wirtz 5,5: Qualitativamente, è forse il migliore dei suoi e l’inizio del match lascia presagire la sua pericolosità. Nonostante ciò, si spegne sbattendo sul muro della difesa giallorossa.

Xabi Alonso 6: Poco mordente offensivo, nonostante varie azioni importanti create, ma tutto sommato l’approccio è stato buono. La qualificazione è ancora alla portata.