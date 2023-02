Europa League: liste UEFA di Juventus e Roma

Roma e Juventus presentano le liste UEFA dei giocatori che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League

Il club giallorosso ha reso noto l’elenco Uefa in vista della trasferta che vedrà impegnati gli uomini di Mou a Salisburgo nei sedicesimi di Europa League. L’AS Roma ha deciso sorprendentemente di inserire nell’elenco anche il nome di Nicolò Zaniolo. Il trequartista italiano, dopo essere stato al centro di numerose contestazioni da parte dei tifosi giallorossi per aver mostrato più volte la sua volontà di andar via dalla capitale, è riuscito a strappare un posto nell’elenco dei 25 giocatori giallorossi per la seconda parte del cammino europeo della Roma, ma di fatto resta attualmente ancora fuori dal progetto della società.

Sorte diversa potrebbe essere quella di Karsdroop, anch’egli inserito nella lista dei 25 giocatori giallorossi, che dopo i turbolenti avvenimenti scorsi, avrebbe mostrato segni di volontà nel ricucire il rapporto prima con la società e poi con Mourinho. Da segnalare anche l’inserimento nell’elenco di Georginio Wijnaldum, che è tornato ad allenarsi con la squadra dopo il lungo stop dovuto all’infortunio alla tibia, e quelli dei nuovi acquisti giallorossi Solbakken e LLorente.

Per quanto concerne la Juventus, invece, non ci sono state esclusioni eccellenti per Max Allegri che potrà, dunque, contare su tutto il potenziale della rosa bianconera. Molto folta anche la Lista B presentata dalla Juventus, nella quale figurano i nomi di Fagioli, Miretti, Soulè e Iling Junior. La Vecchia Signora farà il suo esordio nei sedicesimi di Europa League all’Allianz Stadium il 16 febbraio.

Ecco la liste UEFA completa di Roma e Juventus:

ROMA

LISTA A

Portieri: 1 Rui Patricio, 99 Svilar.

Difensori: 19 Celik, 3 Ibanez, 2 Karsdorp, 24 Kumbulla, 14 Llorente, 23 Mancini, 6 Smalling, 37 Spinazzola.

Centrocampisti: 20 Camara, 4 Cristante, 8 Matic, 25 Wijnaldum, 22 Zaniolo.

Attaccanti: 9 Abraham, 11 Belotti, 21 Dybala, 92 El Shaarawy, 7 Pellegrini, 18 Solbakken.

LISTA B

Boer, Bove, Darboe, Faticanti, Tahirovic, Zalewski, Volpato

JUVENTUS

LISTA A

Portieri: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 36 Perin, 48 Crespi.

Difensori: 2 De Sciglio, 3 Bremer, 6 Danilo, 12 Alex Sandro, 15 Gatti, 19 Bonucci, 24 Rugani, 53 Huijsen.

Centrocampisti: 5 Locatelli, 10 Pogba, 11 Cuadrado, 17 Kostic, 25 Rabiot, 32 Paredes.

Attaccanti: 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 14 Milik, 18 Kean, 22 Di Maria.

LISTA B

Garofani, Raina, Barbieri, Miretti, Fagioli, Barrenechea, Soulé, Da Graca, Iling-Junior, Compagnon, Pecorino, Cerri.