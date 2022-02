Europa League: le liste UEFA di Atalanta, Napoli e Lazio

Europa League: tutte le liste di giocatori di Napoli, Atalanta e Lazio. Gasperini esclude Ilicic dalla lista dei nerazzurri. Cabral sostituisce Muriqi per la Lazio. Niente Tuanzebe per il Napoli.

Cominciano a delinearsi le liste UEFA delle squadre italiane per i match degli spareggi di Europa League. Con questo nuovo regolamento, le prime classificate nei gironi accedono direttamente agli ottavi mentre, le seconde, affronteranno un turno in più che si disputerà il 17 ed il 24 febbraio. Questo è il caso di Napoli e Lazio che giocheranno, rispettivamente, contro Porto e Barcellona, scese dalla Champions League.

Come italiana c’è anche l’Atalanta, terza nel girone di Champions, dovrà vedersela con l’Olympiakos. Le liste sono delineate e non mancano le sorprese. Le rose in Europa devono essere di 25 giocatori: 17 slot liberi, 4 tesserati cresciuti in un club della stessa Federazione e altri 4 cresciuti nel club. Questo regolamento ha messo, sicuramente, con le spalle al muro il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini.

L’allenatore, infatti, ha deciso di escludere Josip Ilicic anche per il momento difficile che lo sloveno sta affrontando. Una scelta che ha trovato l’approvazione dell’attaccante ex Palermo. Sostituzioni, invece, per la Lazio di Maurizio Sarri. I nuovi acquisti Jovane Cabral ed il giovane Dimitrije Kamenovic verranno inseriti al posto di Vedat Muriqi e Gonzalo Escalante, entrambi ceduti in Spagna.

Esclusione importante anche per Luciano Spalletti che nel big match contro il Barcellona dovrà fare a meno del nuovo acquisto Axel Tuanzebe. Infatti, l’ultimo slot libero, per via della partenza di Kostas Manolas, è stato occupato da Faouzi Ghoulam che, però, non è un centrale ma bensì un terzino. Per questo motivo che il Napoli non potrà contare sul difensore inglese in Europa.

Europa League: le liste di Atalanta, Napoli e lazio

Atalanta

PORTIERI: Musso, Sportiello, Rossi.

DIFENSORI: Toloi, Djimsiti, Palomino, Demiral, Hateboer, Maehle, Pezzella, Zappacosta, Scalvini.

CENTROCAMPISTI: de Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Malinovskyi, Mihaila, Pessina.

ATTACCANTI: Miranchuk, Zapata, Muriel, Boga.

Napoli

PORTIERI: Meret, Ospina, Idasiak, Boffelli.

DIFENSORI: Malcuit, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam, Zanoli, Costanzo, Marchisano, Barba.

CENTROCAMPISTI: Demme, Anguissa, Elmas, Zielinski, Lobotka, De Pasquale, Di Dona, Spavone.

ATTACCANTI: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Ounas, Petagna, Ambrosino, Pesce, Cioffi, D’Agostino, Marranzino, Vergara.

Lazio

PORTIERI: Reina, Strakosha

DIFENSORI: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Kamenovic , Leiva, Luis Alberto, Milinkovic

ATTACCANTI: Felipe Anderson, Immobile, Cabral, Pedro, Raul Moro, Romero, Zaccagni

Migliori Bookmakers AAMS