Europa League, calendario date, orari, canali TV e Streaming Gruppo F: Feyenoord, Midtjylland e Strum Graz avversari della Lazio

Europa League: i sorteggi di Istanbul hanno decretato le avversarie della Lazio in Europa League. Le avversarie della Lazio saranno Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz.





La Lazio è pronta ad intraprendere di nuovo il cammino europeo. Dopo esser riuscita a qualificarsi l’anno scorso, con un secondo posto nel girone dietro al Galatasaray, per poi essere fermata ai sedicesimi con il Porto che arrivava dalle eliminate della Champions, la Lazio è pronta a riprovarci. La squadra di Sarri può fare affidamento su un anno in più di esperienza, nel quale i meccanismi dell’allenatore iniziano ad essere ben assorbiti dalla squadra, soprattutto viste le prime giornate di campionato.

Quest’anno l’urna è stata clemente con la Lazio, infatti, sulla carta nessuna delle squadre sorteggiate parte davanti ai biancocelesti. Il Feyenoord non ha brillato nelle prime quattro giornate di campionato, così come un altro vantaggio arriva dal fatto che il Midtjylland ha cambiato tecnico e potrebbe, quindi, riuscire ad ingranare in ritardo rispetto alle altre. Insomma la Lazio ha tutte le carte in regola per imporsi nel Gruppo F e passare il girone come prima, in modo da evitare così ai sedicesimi tutte le squadre che arriveranno dall’eliminazione della Champions.





1° giornata (giovedì 8 settembre – 21.00): Lazio – Feyenoord

1° giornata (giovedì 8 settembre – 21.00): Strum Graz – Midtjylland

2° giornata (giovedì 15 settembre – 18.45): Feyenoord – Strum Graz

2° giornata (giovedì 15 settembre – 18.45): Midtjylland – Lazio

3° giornata (giovedì 6 ottobre – 18.45): Sturm Graz – Lazio

3° giornata (giovedì 6 ottobre – 21.00): Midtjylland – Feyenoord

4° giornata (giovedì 13 ottobre – 18.45): Feyenoord – Midtjylland

4° giornata (giovedì 13 ottobre – 21.00): Lazio – Sturm Graz

5° giornata (giovedì 27 ottobre – 18.45): Lazio – Midtjylland

5° giornata (giovedì 27 ottobre – 21.00): Sturm Graz – Feyenoord

6° giornata (giovedì 3 novembre 18.45): Feyenoord – Lazio

6° giornata (giovedì 3 novembre 18.45): Midtjylland – Sturm Graz





Dove seguire le partite in Diretta TV e Streaming



I match di Uefa Europa League potranno essere seguiti su NOW TV iscrivendosi al Pass Sport oppure facendo sottoscrivendo uno dei due abbonamenti resi disponibili da Dazn, che garantiranno la trasmissione di tutte le partite della competizione europea.