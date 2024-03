Europa League, dove vedere Slavia Praga-Milan in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 14-3-2024

Dove vedere Slavia Praga-Milan, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, giovedì 14 Marzo 2024 alle 18:45. Il match dell’Eden Arena di Praga tra Slavia e Milan sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky Sport.

Il Milan è chiamato a completare l’opera nella trasferta di Praga che vedrà i rossoneri impegnati contro uno Slavia Praga che venderà cara la pelle.

I rossoneri di Stefano Pioli, forti del vantaggio per 4-2 maturato in casa, non lasceranno nulla al caso in un match che si rivelerà tutto fuorché scontato vista la capacità dello Slavia di rendersi pericoloso.

I cechi, nonostante siano stati per lunghi tratti, nel match d’andata, con un uomo in meno, non hanno snaturato la loro voglia di calcio offensivo e di provare a impensierire il Milan che si è trovato due volte sorpreso dalle conclusioni degli avversari.

Non dovrebbe essere previsto turnover per il Milan in una partita che è considerata cruciale da squadra e società visto l’ambita voglia di arrivare fino in fondo in un torneo che i rossoneri non hanno mai vinto nella propria storia.

Come vedere Slavia Praga-Milan in Diretta TV e Streaming Live

Sarà possibile vedere la sfida tra lo Slavia Praga di Jindřich Trpišovský e il Milan di Stefano Pioli, il 14 marzo 2024, alle ore 18:45 in diretta Tv su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Su Sky, la telecronaca di Slavia Praga-Milan sarà affidata a Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi. Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni

Per poter guardare la partita Slavia Praga Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’Europa League, seconda competizione UEFA.

Milan-Slavia Praga, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Slavia Praga-Milan sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Il match è visibile anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Slavia Praga-Milan

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Slavia Praga-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Slavia Praga-Milan

Il Milan si affaccia alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League schierando una formazione tipo che non dovrebbe comprendere molto turnover nonostante il vantaggio di 4-2 maturato all’andata.

Pioli si affida al 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, con Florenzi out, e Gabbia a far coppia con Thiaw tornato a pieno regime. Kjaer dovrebbe sedersi in panchina.

Sulla mediana sempre presente Bennacer con Reijnders che dovrebbe vincere il ballottaggio con Adli. Giroud, favorito su Jovic, sarà l’unica punta supportata da Leao, Pulisic e Loftus Cheek.

Lo Slavia Praga proverà a impensierire i rossoneri e sperare in una clamorosa rimonta casalinga con una tattica speculare a quella proposta dalla compagine italiana. Considerando l’assenza di Diouf, espulso nel match d’andata, Trpisovsky sceglie Stanek tra i pali che sarà difeso dalla linea dei quattro difensori formata da Vicek, Holes, Zima e Boril.

Il Milan dovrà stare attento a Doudera che ha già colpito all’andata e sarà posizionato sulla linea della trequarti con Provod e Zmrzly. Chytil sarà la punta designata con Masopust e Dorley a completare l’11 titolare sulla mediana.

Le probabili formazioni di Milan-Slavia Praga

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) – Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All.: Trpisovsky.

