Europa League, dove vedere Milan-Slavia Praga in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 7-3-2024

Dove vedere Milan-Rennes, andata degli ottavi di finale di Europa League, giovedì 7 Marzo 2024 alle 21:00. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra Milan e Slavia Praga sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky Sport.

Dopo aver passato il turno di playoff contro il Rennes, il Milan è pronto a regalarsi una nuove notte da sogno nel match d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro i cechi dello Slavia Praga.

I rossoneri avranno il primo dei due confronti contro lo Slavia in casa e Stefano Pioli non vuole assolutamente lasciarsi scappare la possibilità di concorrere per un trofeo che il Milan non ha mai vinto nella propria, gloriosa, storia europea.

L’effetto stadio sarà molto importante e a dimostrarlo è stato proprio il match d’andata dei playoff contro il Rennes dove i rossoneri hanno dato il meglio di se.

Di fronte, però, c’è una squadra che non dovrà essere sottovalutata.

Reduce dal pareggio del derby con lo Sparta, la squadra di Praga è una delle sorprese di questa Europa League ed è seconda in classifica nel proprio campionato.

Un primo confronto, dunque, che servirà molto per capire il livello degli avversari e per indirizzare una possibile qualificazione ai quarti di finale.

Come vedere Milan-Slavia Praga in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Milan-Slavia Praga

: Milan-Slavia Praga Data : Giovedì 7 Marzo 2024

: Giovedì 7 Marzo 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

: DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e lo Slavia Praga di Jindřich Trpišovský, il 7 marzo 2024, alle ore 21:00 in diretta Tv su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Su Sky, la telecronaca di Milan-Slavia Praga sarà affidata a Federico Zancan con il commento di Aldo Serena. A bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.

Per poter guardare la partita Milan Slavia Praga in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’Europa League, seconda competizione UEFA.

Milan-Slavia Praga, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Slavia Praga sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Il match è visibile anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Milan-Slavia Praga

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Slavia Praga in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Milan-Slavia Praga

Il Milan si affaccia alla gara di andata degli ottavi di finale di Europa League schierando una formazione tipo che non dovrebbe comprendere molto turnover.

Pioli si affida al 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, con Florenzi out, e Gabbia a far coppia con Thiaw tornato a pieno regime. Kjaer dovrebbe sedersi in panchina.

Sulla mediana sempre presente Bennacer con Reijnders che dovrebbe vincere il ballottaggio con Adli. Giroud, favorito su Jovic, sarà l’unica punta supportata da Leao, Pulisic e Loftus Cheek.

Lo Slavia Praga proverà a impensierire i rossoneri con un 3-4-2-1 votato all’attacco. Trpisovsky sceglie Stanek tra i pali che sarà difeso dalla linea dei tre difensori formata da Ogbu, Holes e Zima.

Il Milan dovrà stare attento all’esplosività di Masopust che giocherà nella linea dei 4 centrocampisti completata da Zafeiris, Sevcik e Provod. Sulla trequarti pronti Wallem e Schranz con Jurecka punta centrale.

Le probabili formazioni di Milan-Slavia Praga

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. All. Trpišovský.