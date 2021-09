Europa League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo C: Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia avversari Napoli

Il Napoli è nel girone C di Europa League con Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Il calendario completo con le date e gli orari delle partite dei match e dove seguirli.

Girone non molto fortunato per il Napoli. La squadra di Aurelio De Laurentiis era nella prima fascia al momento dei sorteggi di Europa League. Una delle poche inside della seconda fascia era il Leicester ed il Napoli l’ha preso. Proprio dal Leicester City Stadium che inizierà l’avventura europea per gli uomini di Luciano Spalletti. Inizio scoppiettante, quindi, per un big match già alla prima giornata.

Dopo la favolosa impresa con Claudio Ranieri con cui ha vinto un campionato, il Leicester non è riuscito a bissare lo straordinario successo. Sono arrivate delle qualificazioni in Champions League ma, lo scorso anno, la squadra di Brendan Rodgers è arrivata quinta in campionato. Tuttavia, però, è arrivata la gioia della vittoria, per la prima volta nella storia, della FA League contro il Chelsea campione d’Europa.

Non irresistibili le altre due sfidanti del Napoli. Lo Spartak Mosca, allenato dall’italo-tedesco Domenico Tedesco, è finito al settimo posto nel campionato russo. Attualmente la squadra è al decimo posto, dopo sei giornate disputate. Lo Spartak Mosca rievoca dolci ricordi al Napoli, ripensando ai tempi di Diego Armando Maradona. Nell’edizione del 1990 della Coppa dei campioni, il Napoli pescò proprio i russi. All’andata finì 0-0 ma al ritorno i russi vinsero 5-3 dopo i calci di rigore.

Il Napoli rincontra anche il Legia Varsavia. L’ultima volta era stato proprio alla fase a gironi sulla panchina di Maurizio Sarri nell’edizione 2015-16. Il Napoli vinse entrambe: 2-0 a Polonia e 5-2 in casa chiudendo da prima nel girone. I polacchi vengono da due vittorie consecutive nel proprio campionato, dopo l’uscita dai preliminari di Champions League.

Gruppo C Europa League, il calendario:

Prima giornata: Leicester-Napoli, 16 settembre ore 21

Seconda giornata: Napoli-Sparta Mosca, 30 settembre ore 18.45

Terza giornata: Napoli-Legia Varsavia, 21 ottobre ore 21

Quarta giornata: Legia Varsavia-Napoli, 4 novembre ore 18.45

Quinta giornata: Sparta Mosca-Napoli, mercoledì 24 novembre ore 16.30

Sesta giornata: Napoli-Leicester, 9 dicembre ore 18.45.

Gruppo C Europa League, dove seguire

L’intera competizione sarà trasmessa in coesclusiva sia su Sky che su DAZN. Una partita a settimana tra le italiane, invece, sarà trasmesso in chiaro sul canale TV8. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go scaricabile per PC, smartphone e tablet.

