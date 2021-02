Europa League, Braga-Roma 0-2, Fonseca: “Gran carattere, ora voglio vincere con le big”.

La Roma vince e convince durante la trasferta in Portogallo. Fonseca è soddisfatto dei suoi ed ora vuole che la squadra continui il trend positivo in campionato. Dzeko e Mayoral insieme dal primo minuto?

Quella della Roma, è una vittoria da squadra autoritaria e consapevole dei propri mezzi. La spedizione portoghese che ha contrapposto, ai giallorossi di Fonseca, lo Sporting Braga per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, si è conclusa con un’importante 0-2 che permette alla Roma di poter vedere il traguardo degli ottavi molto più vicino.

Di Dzeko e Mayoral i gol che hanno permesso a Fonseca di trionfare a discapito di una delle sue ex squadre e proprio il tecnico portoghese si gode in conferenza la vittoria.

Sono tanti gli elogi dal punto di vista collettivo. La Roma ha convinto in tutto e per tutto il suo allenatore, contento di aver visto una squadra unita e intraprendente che, al tempo stesso, ha saputo giocare con intelligenza e sfruttare i momenti di gioco a proprio favore.

L’unica nota dolente, come ricorda Fonseca, arriva da una difesa ormai decimata e che oggi ha aggiunto alla lista degli infortunati i nomi di Cristante e Ibanez. Anche per questo motivo il valore dello 0-2 in trasferta è ancora più grande e rende il mister euforico, tanto da suonare la carica per il campionato.

Adesso l’obiettivo è convincere anche in Serie A, vincendo qualche scontro diretto con una big e mostrando che i progressi della Roma sono effettivi.

L’allenatore non esclude un possibile impiego di Dzeko e Borja Mayoral dal primo minuto insieme, ma preferisce tenere l’assetto tattico con una punta.

La partita di questa sera ha dimostrato che lo spirito di squadra è alto e che tutti i problemi di spogliatoio sono ormai un lontano ricordo e, intanto, gli ottavi di Europa League sono sempre più vicini.

