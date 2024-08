Europa League 2024-2025 sorteggi: alla Roma toccano Tottenham e Francoforte, la Lazio invece, pesca Porto e Ajax.

Europa League 2024-2025, sorteggio: gli avversari di Roma e Lazio.

Dopo aver conosciuto le avversarie delle italiane in Champions League e arrivato il verdetto anche per quelle di Lazio e Roma che a partire dalla prossima metà di settembre inizieranno il loro cammino in Europa League. Quest’ultima avrà lo stesso format della Champions, dove non ci saranno più suddivisioni i vari gironi, ma un girone unico composto da 36 squadre, ognuna della quali sarà impegnata in 8 partite, delle quali quattro in casa e quattro in trasferta. Ogni squadra affronterà nel suo calendario due club di prima fascia, due di seconda fascia, due di terza e due di quarta.

Tra le sfide più ostiche per la formazione di Daniele De Rossi, ci saranno quelle in programma contro gli inglesi del Tottenham e quella contro i tedeschi del Eintracht Francoforte, rispettivamente pescate dalla seconda e terza fascia. Mentre alla Lazio di Baroni è toccato un sorteggio altrettanto duro con scontri diretti in programma contro Porto e Ajax.

Ecco tutte le avversarie di Roma e Lazio:

Lazio (Europa League): Porto (in casa), Ajax; Real Sociedad (in casa), Braga; Ludogorets (in casa), Dinamo Kiev; Nizza (in casa), Twente.

Roma (Europa League): Eintracht Francoforte (in casa), Tottenham; Braga (in casa), Az Alkmaar; Dinamo Kiev (in casa), Union Saint-Gilloise; Athletic Bilbao (in casa), Elfsborg.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.