Europa League 2022-2023, calendario con date: Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen in semifinale

Europa League 2022-2023: il calendario con le date degli incontri di entrambe le semifinali in programma a maggio.

La Roma travolge il Feyenoord per 4-1 all’Olimpico e rimonta la sconfitta dell’andata in Olanda. I giallorossi, dopo lo spavento dell’80° con il gol di Paixao, la riacciuffano con la solita magia di Paulo Dybala, per poi archiviare la qualificazione al turno successivo con i gol di El Shaarawy e Pellegrini. La Roma di Mourinho si confronterà con i tedeschi del Leverkusen nell’ultimo turno prima di approdare alla finale europea.

Proprio il Leverkusen del tecnico spagnolo, Xabi Alonso, sembra essere la vera e propria sorpresa di quest’Europa League, i tedeschi sono riusciti ad archiviare la pratica Union SG, nella gara di ritorno in Belgio vinta per 1-4, dopo non essere andati oltre all’ 1-1 in casa propria. La squadra di Alonso troverà la Roma nel prossimo turno delle semifinali, con la prima gara in programma a Roma e il ritorno fissato in Germania.

Le altre due semifinaliste saranno la Juventus di Max Allegri e il Siviglia di Mendilibar. I bianconeri pur soffrendo sono riusciti ad ottenere un pareggio per 1-1 a Lisbona contro lo Sporting che, sommato all’1-0 di Torino, ha concesso alla Juventus di accedere al turno successivo. Il Siviglia sarà, dunque, la sfidante della Juventus nelle semifinali, gli spagnoli dopo essere stati per più anni la squadra dominante in Europa League e, dopo aver eliminato il Manchester United nel doppio confronto dei quarti, sono pronti a ripetersi anche contro i bianconeri, per puntare ancora al successo finale.

Europa League, date e orari delle due semifinali

Il primo turno delle semifinali si disputerà l’11 maggio con le due italiane che esordiranno entrambe in casa, alle ore 21.00 con Roma-Leverkusen e Juventus-Siviglia.

I match di ritorno si terranno a distanza di una settimana, nel giorno del 18 maggio, con le italiane pronte a dare il tutto per tutto in trasferta, per poi cercare di confrontarsi in una finale di Europa League del tutto italiana. I match di ritorno saranno Leverkusen-Roma e Siviglia-Juventus.

Roma-Leverkusen 11 maggio: ore 21:00

Leverkusen-Roma 18 maggio: ore 21:00

Juventus-Siviglia 11 maggio: ore 21:00

Siviglia-Juventus 18 maggio: ore 21:00