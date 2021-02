Europa League 2021: liste UEFA di Milan, Napoli e Roma

Sta per iniziare la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2020-21: Napoli, Roma e Milan saranno impegnate nei sedicesimi rispettivamente contro Granada, Braga e Stella Rossa. Il calciomercato invernale ha contribuito a modificare le rose, così ci sarà del lavoro da fare per Pioli, Gattuso e Fonseca nel sistemare la lista da presentare alla Uefa in vista della fase calda del torneo continentale.

Tra le tre italiane quella che dovrebbe apportare le maggiori modifiche è il Milan, che ha salutato l’arrivo di tre nuovi giocatori nell’organico: Mandzukic, Tomori e Meité. Tutti dovrebbero entrare nella nuova rosa dei 25 prendendo il posto di chi, come Conti e Musacchio, ha lasciato Milano in questa sessione trasferimenti invernale. Rischia il posto anche Castillejo, che non sembra aver convinto Pioli a dargli fiducia. Cambi in vista anche per la Roma, con Fonseca pronto a tagliare Dzeko, dopo la rottura consumatasi nell’ultimo mese, per promuovere uno tra Calafiori e Zaniolo, presto nuovamente in campo, presumibilmente a marzo, dopo aver smaltito l’infortunio.

Europa League: la probabile lista del Milan per la fase ad eliminazione diretta

PORTIERI: G. Donnarumma, Tătărușanu, A. Donnarumma

DIFENSORI: Calabria, Tomori , Dalot, Romagnoli, Kjær, Duarte, Theo Hernandez, Gabbia, Kalulu.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Tonali, Çalhanoglu, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Brahim Diaz, Meité.

ATTACCANTI: Hauge, Mandzukic, Ibrahimovic, Rebic, Rafael Leao, Colombo, D.Maldini.

Probabile lista Roma

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante.

DIFENSORI: Fazio, Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Bruno Peres, Smalling, Santon, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout, Villar, Zaniolo.

ATTACCANTI: Mayoral, Perez, Pedro.

Probabile lista Napoli

PORTIERI: Ospina, Meret, Contini.

DIFENSORI: Ghoulam, Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Rrahmani.

CENTROCAMPISTI: Elmas, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lobotka, Demme, Zielinski.

ATTACCANTI: Lozano, Osimhen, Insigne, Mertens, Petagna, Politano.

