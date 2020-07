Europa League 2020-2021, calendario ufficiale: date preliminari, play-off e gironi

Il calendario completo dell’Europa League 2020-2021. Si parte il 9 Agosto con i preliminari, inizio della fase a gironi ad Ottobre, fase ad eliminazione diretta a Febbraio. Finale a Gdansk il 26 Maggio 2021.

Tra poco più di due settimane nascerà l’Europa League 2020-2021 con il sorteggio dei preliminari (9 Agosto). Come per la Champions League, anche le date dell’Europa League saranno diverse da quelle abituali a causa del COVID-19 e almeno fino alla fase a gironi si giocherà a porte chiuse.

Il via alla nuova edizione dell’Europa League verrà a dato il 20 Agosto con la disputa dei preliminari che saranno disputati in gara secca. Ciò varrà anche per i tre turni di qualificazione e per le sfide play-off.

Il sorteggio dei play-off avrà luogo il 18 Settembre e le partite si giocheranno tutte il 1° Ottobre. Per quanto riguarda la fase a gironi, il sorteggio sarà effettuato il 2 Ottobre ad Atene e la prima giornata si disputerà il 22 Ottobre.

La fase a gironi si chiuderà il 10 Dicembre ed il sorteggio della fase ad eliminazione diretta avrà luogo il 14 Dicembre. A partire dalla fase ad eliminazione diretta ci saranno sia gare d’andata che di ritorno con i sedicesimi di finale che si giocheranno il 18 ed il 25 Febbraio.

Il giorno seguente, vale a dire il 26 Febbraio sarà effettuato il penultimo sorteggio con gli accoppiamenti degli ottavi di finale che si disputeranno l’11 ed il 18 Marzo. L’ultimo sorteggio che stabilirà quarti di finale, semifinali e finale avrà luogo il 19 Marzo.

La finale dell’Europa League si giocherà il 26 Maggio a Gdansk. La città polacca avrebbe dovuto ospitare la finale di quest’anno, ma la sede è poi cambiata a causa dello scoppio della pandemia. Di seguito il calendario completo dell’Europa League 2020-2021



