Euro 2024: i convocati di tutte le nazionali partecipanti

Il campionato europeo di calcio, Euro 2024 è alle porte. Dal 14 giugno, con la partita inaugurale, tra il paese ospitante Germania e la Scozia prenderà il via la 17ª edizione, con l’Italia campione in carica. Un torneo in cui parteciperanno ben 24 nazionali suddivise in 6 gironi.

Il format di Euro 2024 è molto semplice e lineare. Delle 24 squadre passeranno alla fase successiva, ottavi, le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze. Da quel momento ci sarà la consueta eliminazione diretta fino alla finalissima del 14 luglio che si disputerà a Berlino.

Per Euro 2024, ogni nazionale ha convocato 26 giocatori. Andiamo a scoprire le scelte suddivise per girone.

Euro 2024, Girone A: Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera

Germania

Portieri: Baumann, Neuer, Ter Stegen

Difensori: Anton, Heinrichs, Kimmich, Koch, Mittelstadt, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Tah

Centrocampisti: Andrich, Fuhrich, Groß, Gundogan, Kroos, Musiala, Pavlovic, Sané, Wirtz

Attaccanti: Beier, Fullkrug, Havertz, Muller, Undav

Scozia

Portieri: Clark, Gunn, Kelly

Difensori: Cooper, Hanley, Hendry, McKenna, McCrorie, Porteous, Ralston, Robertson, Taylor, Tierney

Centrocampisti: Armstrong, Christie, Gilmour, Jack, McGinn, McGregor, McLean, McTominay

Attaccanti: Adams, Conway, Forrest, Morgan, Shankland

Ungheria

Portieri: Dibusz, Gulacsi, Szappanos

Difensori: Balogh, Botka, Dardai, Fiola, Lang, Orban, Attila Szalai

Centrocampisti: Bolla, Kata, Kerkez, Kleinheisler, Adam Nagy, Zsolt Nagy, Nego Schäfer, Styles

Attaccanti: Adam, Csoboth, Gazdag, Horváth, Sallai, Szoboszlai, Varga

Riserve: Lisztes, Mocsi, Toth, Vancsa, Vecsei

Svizzera

Portieri: Keller, Mvogo, Sommer

Difensori: Akanji, Elvedi, Ricardo Rodriguez, Schar, Stergiou, Widmer, Zesiger

Centrocampisti: Aebischer, Freuler, Jashari, Rieder, Sierro, Steffen, Xhaka

Attaccanti: Amdouni, Duah, Embolo, Ndoye, Okafor, Shaqiri, Vargas, Zeqiri, Zuber

Euro 2024, Girone B: Spagna, Croazia, Italia e Albania

Spagna

Portieri: Unai Simon, David Raya, Alex Remiro

Difensori: Carvajal, Jesus Navas, Laporte, Le Normand, Nacho Dani Vivian, Grimaldo, Cucurella

Centrocampisti: Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Merino, Pedri, Baena, Fermin

Attaccanti: Morata, Joselu, Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams, Yamal, Ayoze Perez

Croazia

Portieri: Livakovic, Ivusic, Labrovic

Difensori: Vida, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Sutalo, Erlic, Pongracic

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Mario Pasalic, Vlasic, Majer, Ivanusec, Sucic, Baturina

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Petkovic, Pjaca, Budimir, Marco Pasalic

Italia

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario

Difensori: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini

Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini

Attaccanti: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni

Albania

Portieri: Berisha, Kastrati, Strakosha

Difensori: Aliji, Ajeti, Ballliu, Djimsiti, Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Mihaj, Mitaj

Centrocampisti: Abrashi, Asllani, Bajrami, Berisha, Gjasula, Laçi, Muçi, Ramadani

Attaccanti: Asani, Broja, Daku, Hoxha, Manaj, Seferi

Euro 2024, Girone C: Slovenia, Danimarca, Serbia ed Inghilterra

Slovenia

Portieri: Oblak, Belec, Vekić, Vidovšek

Difensori: Balkovec, Bijol, Blažič, Brekalo,Drkušić, Janža, Karničnik, Stojanović, Zaletel

Centrocampisti: Elšnik, Gnezda-Čerin, Stanković, Horvat, Kurtić, Lovrić, Verbič, Zajc, Zeljković, Žugelj

Attaccanti: Celar, Iličić, Mlakar, Šeško, Šporar, Vipotnik, Zahović

Danimarca

Portieri: Schmeichel, Ronnow, Hermansen

Difensori: Christensen, Kjaer, Andersen, Vestergaard, Nelsson, Bah, Maehle, Kristensen, Kristiansen

Centrocampisti: Eriksen, Delaney, Hjulmand, Hojbjerg, Norgaard, Jensen, Damsgaard, Bruun Larsen, Skov Olsen

Attaccanti: Dreyer, Dolberg, Hojlund, Wind, Yussuf Poulsen

Serbia

Portieri: V. Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic

Difensori: Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Babic, Spajic, Stojic

Centrocampisti: Lukic, Gudelj, Maksimovic, Ilic, Mijailovic, S. Milinkovic-Savic, Tadic, Samardzic, Birmancevic, Kostic, Mladenovic, Zivkovic, Gacinovic

Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov

Inghilterra

Portieri: Henderson, Pickford, Ramsdale

Difensori: Dunk, Gomez, Guehi, Konsa, Shaw, Stones, Trippier, Walker

Centrocampisti: Alexander-Arnold, Gallagher, Mainoo, Rice, Wharton

Attaccanti: Bellingham, Bowen, Eze, Foden, Gordon, Kane, Palmer, Saka, Toney, Watkins

Euro 2024, Girone D: Polonia, Olanda, Austria e Francia

Polonia

Portieri: Bulka, Szczesny, Skorupski

Difensori: Bednarek, Berezsynski, Dawidowicz, Kiwior, Puchacz, Salamon, Walukiewicz

Centrocampisti: Frankowski, Grosicki, Moder, Piotrowski, Romanczuk, Slisz, D. Szymanski, S. Szymanski, Skoras, Urbanski, Zalewski, Zielinski

Attaccanti: Buksa, Lewandowski, Piatek, Swiderski

Olanda

Portieri: Bijlow, Flekken, Verbruggen

Difensori: Aké, Blind, Van Dijk, Dumfries, Frimpong, Geertruida, De Ligt, De Vrij, Van de Ven

Centrocampisti: Gravenberch, De Jong, Koopmeiners, Reijnders, Schouten, Simons, Veerman, Wijnaldum

Attaccanti: Bergwijn, Depay, Brobbey, Gakpo, Malen, Weghorst

Austria

Portieri: Hedl, Lindner, Pentz

Difensori: Daniliuc, Danso, Lienhart, Mwene, Posch, Querfeld, Trauner, Wober

Centrocampisti: Baumgartner, Grillitsch, Gruell, Kainz, Laimer, Prass, Sabitzer, Schmid, Seiwald, Wimmer

Attaccanti: Arnautovic, Entrup, Gregoritsch, Seidl, Weimann

Francia

Portieri: Areola, Maignan, Samba

Difensori: Koundé, Clauss, Pavard, Konaté, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Mendy

Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Rabiot, Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann, Kante

Attaccanti: Barcola, Dembelé, Coman, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram

Euro 2024, Girone E: Belgio, Slovacchia, Romania ed Ucraina

Belgio

Portieri: Casteels, Sels, Kaminski

Difensori: Castagne, Debast, De Cuyper, Faes, Meunier, Arthur Theate, Vertonghen, Witsel

Centrocampisti: De Bruyne, Mangala, Onana, Tielemans, Vermeeren, Vranckx

Attaccanti: Bakayoko, Carrasco, De Ketelaere, Doku, Lukaku, Lukebakio, Openda, Trossard

Slovacchia

Portieri: Dúbravka, Rodák, Ravas

Difensori: Pekarik, Gyömbér, Vavro, Škriniar, Obert, Hancko, De Marco, Kóša

Centrocampisti: Kucka, Rigo, Hrošovský, Lobotka, Duda, Bero, Bénes

Attaccanti: Ďuris, Suslov, Schranz, Boženík, Strelec, Tupta, Sauer, Haraslín

Romania

Portieri: Nita, Moldovan, Tarnovanu

Difensori: Ratiu, Dragusin, Racovitsan, Rus, Nedelcearu, Burca, Mogos, Bancu

Centrocampisti: Sorescu, M. Marin, Cicaldau, R. Marin, Stanciu, Man, Mihaila, Hagi, Olaru, Sut, Coman

Attaccanti: Dragus, Puscas, Alibec, Birligea

Ucraina

Portieri: Bushchan, Trubin, Lunin

Difensori: Matviyenko, Konoplia, Bondar, Tymchyk, Mykolenko, Zabarnyi, Svatok, Taloverov, Mykhaylichenko

Centrocampisti: Yarmolenko, Shaparenko, Brazhko, Stepanenko, Zubkov, Sudakov, Zinchenko, Tsygankov, Mudryk, Malinovskyi, Sydorchuk

Attaccanti: Dovbyk, Yaremchuk, Vanat

Euro 2024, Girone F: Turchia, Georgia, Portogallo e Repubblica Ceca

Turchia

Portieri: Bayndir, Gunok, Cakir

Difensori: Muldur, Celik, Bardakci, Kaplan, Demiral, Ozkacar, Kadioglu

Centrocampisti: Calhanoglu, Yuksek, Ayhan, Yokuslu, Kokcu, Ozcan

Attaccanti: Kahveci, Akgun, Yildiz, Akturkoglu, Guler, Yilmaz, Yildrim, Tosun, Kilicsoy, Yazici

Georgia

Portieri: Mamardashvili, Loria, Gugeshashvili

Difensori: Kverkvelia, Gvelesiani, Kashia, Tabidze, Dvali, Lochoshvili, Kakabadze, Gocholeishvili

Centrocampisti: Chakvetadze, Mekvabishvili, Kankava, Kiteishvili, Kvekveskiri, Kochorashvili, Altunashvili, Shengelia, Tsitaishvili, Lobjanidze, Davitashvili

Attaccanti: Mikautadze, Zivzivadze, Kvilitaia, Kvaratskhelia

Portogallo

Portieri: Diogo Costa, Rui Patricio, Josè Sà

Difensori: Nuno Mendes, Cancelo, Dalot, Ruben Dias, Pepe, Antonio Silva, Inacio, Danilo Pereira, Semedo

Centrocampisti: Palhinha, Otavio, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva

Attaccanti: Leao, Joao Felix, F. Conceicao, Diogo Jota, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto

Repubblica Ceca

Portieri: Stanek, Kovar, Jaros

Difensori: Krejci, Vitik, Hranac, Vlcek, Coufal, Doudera, Jurasek, Holes, Zima

Centrocampisti: Soucek, Barak, Sadilek, Provod, Sulc, Jurasek, Cerny, Cerv, Lingr

Attaccanti: Schick, Chory, Hlozek, Chytil, Kuchta

