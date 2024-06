Euro 2024: calendario, date, orari, diretta TV e streaming partite Italia

La gestione Spalletti ha restituito serenità agli azzurri dopo la tumultuosa fine dell’era Mancini e la qualificazione all’Europeo tedesco che inizierà tra due settimane circa è stata ottenuta senza grandi patemi.

Gli azzurri, campioni in carica, sono stati inseriti nel Gruppo B insieme alla Spagna, alla Croazia e all’Albania. Un raggruppamento molto duro, ma non impossibile se la nostra selezione girerà a dovere.

L’esordio è in programma sabato 15 giugno contro la selezione albanese da poco in mano al CT brasiliano Sylvinho. Non è una squadra che contenga individualità prominenti, ma collettivamente è da tener d’occhio perché, si sa, quella d’esordio può divenire la peggior partita possibile se non affrontata seriamente. Si giocherà al “Signal Iduna Park” (o Westfalenstadion) di Dortmund.

Cinque giorni dopo, alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, sarà la volta della probabilmente decisiva sfida contro la Spagna. Sarà, per gli iberici, l’opportunità per vendicare la sconfitta subita tre anni fa ai calci di rigore, ed è ormai un grande classico del calcio europeo essendo il quinto confronto consecutivo dall’edizione del 2008 in poi.

Il 24 giugno, infine, l’ultimo durissimo confronto contro la Croazia alla Red Bull Arena di Lipsia. Le due squadre si affrontarono anche nell’edizione del 2012 e furono i nostri a spuntarla guadagnando l’accesso alla fase successiva.

Le sfide degli azzurri saranno trasmesse in chiaro da RAI 1, ma potranno essere viste anche su RaiPlay e sui canali Sky. Oltre a queste, la RAI, sui summenzionati canali e anche su RAI 2, trasmetterà anche altre 28 partite per un totale di 31. Le migliori.

