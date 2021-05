Euro 2020 in podcast

Podcastory presenta 4-4-2, una serie di podcast dedicata agli imminenti europei di calcio

Dal 19 maggio, e fino alla finale di Euro 2020, appuntamento con i podcast in pillole sulle novità relative ad Euro 2020

Dopo un’attesa durata cinque anni, invece dei canonici quattro, partono a giugno gli Europei di calcio, dopo lo slittamento dovuto all’emergenza covid.

Forse per questo, l’attesa e l’entusiasmo sono alle stelle, e anche gli eventi e gli appuntamenti che ruoteranno intorno ad Euro 2020 si moltiplicano.

Anche Podcastory si sta preparando, con una proposta innovativa ed originale. Si chiama 4-4-2 ed è una serie di podcast a stretto tema calcistico, per gli appassionati che non vogliono perdersi nessuna news, ma anche per chi non è propriamente un esperto ma vuole capirci di più e rimanere sempre aggiornato.

I podcast sono trasmessi con cadenza trisettimanale e durano 150 secondi: notizie in pillole, o nano-podcast, che mirano ad essere un appuntamento imperdibile per tutti, fino alla finale degli Europei, che ovviamente noi speriamo abbia la nostra Nazionale a contendersi il titolo.

Podcastory, dunque, si cimenta per la prima volta con una serie all’insegna dello sport più amato dagli italiani, e dimostra ancora una volta di essere davvero al passo con i tempi, per cercare di carpire i desideri dei propri utenti e offrire un prodotto che ancora non c’era.

La soddisfazione, per questo nuovo progetto, è tanta, come ha confermato Matteo Pescetti, Senior Sales Manager di Podcastory, che ha descritto 4-4-2 come un “mix di notizie, aggiornamenti, aneddoti e curiosità provenienti dal mondo del calcio”, raccontati in maniera semplice ed accattivante, alla portata di tutti.

Euro 2020 darà il via a questa serie che, per la gioia di tutti gli appassionati di calcio, si protrarrà anche dopo la finale, quindi non resta che rimanere sintonizzati per non perdere nessun aggiornamento.

