eSports: United per l’Italia, competizione tra i calciatori per l’emergenza Coronavirus

Un torneo virtuale di beneficenza ideato da Sky, che ha visto coinvolti molti calciatori di Serie A e del calcio europeo. “United per l’Italia” è stata una bella iniziativa che ha allontanato per una sera i problemi legati all’emergenza Coronavirus. Intanto Sky lancia la Sky Sport eCup, che durerà fino al 30 aprile.

Il logo di Sky. Fonte: SKy Wikipedia

E’ andata in scena una importante iniziativa di beneficenza di Sky, definita “United per l’Italia”, per la raccolta fondi in favore della Protezione Civile, impegnata in prima linea per la lotta contro l’emergenza del Coronavirus. Si tratta di una competizione eSports online, che ha visto sfidarsi tanti campioni del calcio.

Il giorno di Pasquetta ha visto quindi il ritorno sui campi da calcio, seppur virtuale. Attraverso una consolle, si sono affrontati diversi protagonisti del calcio di oggi, tra cui Ciro Immobile, Moise kean, Alessandro Florenzi, Andrea Petagna ed anche il Campione del Mondo 2006 Marco Materazzi.

Il torneo era composto da due squadre, di 11 giocatori ciascuna, che si sono affrontate in 3 gare da 15 minuti. I vari componenti delle squadre, che ovviamente giocavano dalla propria abitazione, sono stati protagonisti anche di pre gara e post gara, con tanto di collegamento con i giornalisti Mario Giunta e Gianluigi Bagnulo, che hanno commentato i match.

Nei 3 round complessivi, a spuntarla è stata la squadra bianca, capitanata da Ciro Immobile. Si è aggiudicata, infatti, il primo ed il secondo match, con 13 gol complessivi contro la squadra blu rivale, guidata da Alessandro Florenzi. Il team del giocatore romanista in prestito al Valencia, è riuscito a strappare solo un pareggio nella seconda partita, arrivando a 9 gol complessivi nei 3 scontri.

“United per l’Italia”, che ha visto anche la presenza di 2 pro-player oltre ai 20 calciatori noti, è andato in onda lunedì 13 aprile alle 20.40 in streaming sul sito skysport.it. Sempre Sky ha lanciato la “Sky Sport eCup”, che consiste in tornei di del gioco Fifa 20 che andranno in scena dal 15 al 30 aprile.

Le formazioni:

Squadra bianca (4-4-2): Caiazzo; Pisacane, Materazzi, Gollini, Masina; Cerci, Zappacosta, Donati, Quintero; Immobile, Simeone.

Squadra blu (4-3-3): Coviello, Oddo, Lezzerini, Viviano, Pellegrini Lu.; Bertolacci, Florenzi, Falco; Orsolini, Petagna, Vido.

