L’allenamento e la routine quotidiana possono avere un impatto negativo, rendendoci tesi e ansiosi e impedendoci di dare il meglio di noi. Scopriamo a cosa serve l’escolzia e come questo integratore può aiutarci!

In alcuni periodi, lo stress fisico e psicologico può avere un’influenza negativa sull’equilibrio generale, creando uno stato di ansia e agitazione e dando vita ai disturbi del sonno.

Più ci si sente nervosi, ansiosi, stanchi e affaticati e più si fa fatica a rilassarsi e a riposare per ricaricare il corpo e la mente: questo circolo vizioso rischia di ripetersi e avere conseguenze anche sulla salute.

Il mondo degli integratori naturali propone una serie di aiuti naturali per spezzare questo loop e tornare a sentirsi carichi e in forma. L’escolzia è uno di questi.

Che pianta è l’escolzia?

L’escolzia è una pianta erbacea (nome botanico Eschscholzia californica) appartenente alla famiglia delle Papaveracee, originaria dell’America del Nord (Arizona, California e Oregon) ma diffusa anche in Europa.

Conosciuta anche con l’appellativo di papavero californiano, questa pianta fu scoperta da Adelbert von Chamisso, il quale dedicò la scoperta al botanico J.F. Eschscholtz che per primo introdusse la specie botanica in Europa come pianta ornamentale.

È una pianta nota soprattutto per le proprietà sedative e calmanti, che ne fanno un rimedio naturale per l’insonnia e lo stress.

Il papavero della California è una pianta erbacea annuale o perenne che può raggiungere i 40-60 cm di altezza. Le sue foglie sono di forma lobata e di colore verde-grigio e i suoi fiori sono di colore giallo-arancione con un diametro di circa 5 cm.

Come coltivare l’escolzia

La coltivazione dell’escolzia non richiede particolari attenzioni ma è importante scegliere il terreno giusto, seguire le indicazioni di semina e annaffiatura e curare le piante durante la crescita.

La coltivazione può essere effettuata sia in vaso che in piena terra, ma è importante seguire alcuni accorgimenti per garantire la buona riuscita della coltivazione.

Prima di tutto è bene optare per terreni ben drenati, leggeri e fertili, aggiungendo del compost o del concime organico al terreno per arricchirlo di nutrienti.

La pianta predilige esposizioni soleggiate, ma può sopportare anche l’ombra parziale. No ai luoghi troppo esposti al vento che potrebbe danneggiare i fiori.

La semina deve essere fatta in primavera, tra marzo e aprile, in piena terra o in vaso (meglio se immergendo i semi in acqua per alcune ore prima di seminare per facilitarne la germinazione). I semi vanno coperti con uno strato di terriccio di circa 1 cm.

Si tratta di una pianta bisognosa di annaffiature regolari, ma senza esagerare per evitare il marciume delle radici. È importante evitare di bagnare i fiori durante l’irrigazione.

I fiori si raccolgono durante la fioritura: quando avviene la fioritura dell’escolzia? È prevista da maggio a luglio.

Costituenti chimici

L’Eschscholzia californica è nota per le sue proprietà sedative e ansiolitiche ed è spesso utilizzata come rimedio naturale per combattere l’insonnia e l’ansia.

Tra i suoi principali costituenti chimici troviamo gli alcaloidi isoquinolinici, tra cui la protopina, la criptopina, la chelidonina e la sanguinarina.

La pianta contiene anche flavonoidi come la quercetina e la kaempferolo e altri costituenti preziosi come gli acidi fenolici, tra cui l’acido gallico e l’acido caffeico.

Escolzia: Proprietà e benefici

I costituenti chimici ci lasciano intuire quanto si tratti di una pianta che offre numerosi benefici per la salute. Ma l’escolzia a cosa serve esattamente?

Sedativa – L’ escolzia è utile per dormire : la pianta usata tradizionalmente come rimedio naturale per calmare i nervi e favorire il sonno. Grazie alle sue proprietà sedative legate al mix di alcaloidi, fitosteroli, flavonoidi e carotenoidi, può essere utile per contrastare l’insonnia, l’ansia e lo stress.

– L’ è utile : la pianta usata tradizionalmente come rimedio naturale per calmare i nervi e favorire il sonno. Grazie alle sue proprietà sedative legate al mix di alcaloidi, fitosteroli, flavonoidi e carotenoidi, può essere utile per contrastare l’insonnia, l’ansia e lo stress. Analgesica – È in grado di ridurre il dolore grazie alla presenza di alcaloidi come la californidina e la protopina. Può essere utilizzata per alleviare il dolore muscolare, il mal di testa e i dolori mestruali.

– È in grado di ridurre il dolore grazie alla presenza di alcaloidi come la californidina e la protopina. Può essere utilizzata per alleviare il dolore muscolare, il mal di testa e i dolori mestruali. Antinfiammatoria – La pianta si è rivelata preziosa anche in caso di infiammazioni e malattie infiammatorie: riduce l’infiammazione delle vie respiratorie e dei tessuti articolari.

– La pianta si è rivelata preziosa anche in caso di infiammazioni e malattie infiammatorie: riduce l’infiammazione delle vie respiratorie e dei tessuti articolari. Ansiolitica – La capacità di aumentare i livelli di serotonina nel cervello permette di usare il papavero californiano per migliorare l’umore e a ridurre i sintomi dell’ansia. Insomma l’ escolzia è un toccasana contro l’ ansia .

– La capacità di aumentare i livelli di serotonina nel cervello permette di usare il per migliorare l’umore e a ridurre i sintomi dell’ansia. Insomma l’ è un toccasana contro l’ . Antispasmodica – Gli studi hanno sottolineato la capacità della pianta di rilassare i muscoli lisci e ridurre i crampi muscolari. Può essere utilizzata per alleviare il dolore addominale, i crampi mestruali e i disturbi gastrointestinali.

– Gli studi hanno sottolineato la capacità della pianta di rilassare i muscoli lisci e ridurre i crampi muscolari. Può essere utilizzata per alleviare il dolore addominale, i crampi mestruali e i disturbi gastrointestinali. Antiossidante – La presenza di flavonoidi e altri composti antiossidanti è sufficiente a sviluppare un’azione antinfiammatoria in grado di contrastare i radicali liberi e proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi.

Escolzia integratore

L’escolzia californica viene utilizzata da secoli nell’ambito dei rimedi naturali sotto forma di tisana e infuso, trattando i problemi del sonno e gli stati ansiosi.

Il mondo degli integratore ha avuto il merito di sfruttare le proprietà dell’ Eschscholzia californica, proponendola sotto forma di compresse, capsule e tintura madre per un effetto più veloce ed efficace.

Come integratore deve essere assunto in modo diverso da persona a persona in base al tipo di prodotto e al disturbo che si vuole trattare.

Compresse e capsule – Gli integratori di escolzia in compresse o capsule devono essere assunti prima di addormentarsi semplicemente deglutendo la dose con un po’ di acqua.

– Gli integratori di in compresse o capsule devono essere assunti prima di addormentarsi semplicemente deglutendo la dose con un po’ di acqua. Estratto liquido – L’estratto liquido si ricava dalla macerazione della pianta secca in una soluzione idroalcolica. Si utilizza sempre prima di andare a dormire.

– L’estratto liquido si ricava dalla macerazione della pianta secca in una soluzione idroalcolica. Si utilizza sempre prima di andare a dormire. Tintura madre escolzia – È sufficiente assumere le gocce di escolzia tintura madre diluite in un po’ prima di andare a dormire.

Per quanto riguarda quanta escolzia prendere al giorno o quanta escolzia serve per dormire, occorre attenersi alle indicazioni del produttore o di un esperto.

Escolzia: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’uso dell’escolzia integratore è tollerato e sicuro e non comporta effetti collaterali o controindicazioni particolari, salvo che si rispettino dosaggi e modalità d’uso.

Se assunto in quantità eccessive, infatti, questo genere di integratore potrebbe indurre sonnolenza, confusione mentale e difficoltà a concentrarsi.

In linea di massima il papavero californiano viene sconsigliato in caso di sensibilità verso i principi attivi e viene controindicata per i bambini, le donne in gravidanza e le donne che allattano.

L’escolzia può interagire con alcuni farmaci, come gli anticoagulanti, causando problemi di coagulazione del sangue.

Escolzia e tiroide: non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino un effetto diretto sulla funzione tiroidea. Tuttavia, è noto che lo stress e l’ansia possano influire negativamente sul funzionamento della tiroide, e la pianta può aiutare a ridurre questi fattori. Gli alcaloidi e gli acidi fenolici contenuti possono contribuire a ridurre lo stress e l’infiammazione che possono causare una diminuzione della funzione tiroidea mentre le proprietà sedative possono aiutare ad alleviare l’ansia e migliorare la qualità del sonno.

Come scegliere un integratore di escolzia

Il mercato di riferimento offre una vasta gamma di integratori a base di escolzia in modo da soddisfare le esigenze più disparate. Tuttavia questa varietà potrebbe confondere le idee in fase di scelta.

Il modo migliore per trovare il prodotto giusto è valutare alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali. Ecco da dove partire.

Tipologia – L’ escolzia si trova in gocce , compresse o capsule ed estratto liquido. Scegliere la forma di assunzione che si adatta meglio alle proprie esigenze (facilità di assunzione dentro e fuori casa; semplicità nella gestione del dosaggio).

– L’ si trova in , compresse o capsule ed estratto liquido. Scegliere la forma di assunzione che si adatta meglio alle proprie esigenze (facilità di assunzione dentro e fuori casa; semplicità nella gestione del dosaggio). Concentrazione di principi attivi – È sempre meglio verificare la concentrazione di alcaloidi nell’integratore, poiché sono questi composti a conferire le proprietà calmanti.

– È sempre meglio verificare la concentrazione di alcaloidi nell’integratore, poiché sono questi composti a conferire le proprietà calmanti. Ingredienti aggiuntivi – In commercio esistono integratori esclusivamente di Eschscholzia californica e prodotti che contengono altri ingredienti destinati a completare e a potenziare l’azione del papavero californiano . Qualche esempio? Escolzia e melatonina , passiflora, valeriana o vitamine del gruppo B. In ogni caso è meglio scegliere in base all’obiettivo e controllare gli ingredienti aggiuntivi per evitare possibili reazioni allergiche.

– In commercio esistono integratori esclusivamente di Eschscholzia californica e prodotti che contengono altri ingredienti destinati a completare e a potenziare l’azione del . Qualche esempio? , passiflora, valeriana o vitamine del gruppo B. In ogni caso è meglio scegliere in base all’obiettivo e controllare gli ingredienti aggiuntivi per evitare possibili reazioni allergiche. Allergeni – Questi integratori non sono adatti a soffre di allergie alle piante delle Papaveracee ma, considerando la loro produzione in stabilimenti in cui si producono altri prodotti, potrebbero non essere adatti anche a chi soffre di sensibilità ad altri allergeni (es. lattosio, soia e glutine). Quindi, occhio all’INCI.

– Questi integratori non sono adatti a soffre di allergie alle piante delle Papaveracee ma, considerando la loro produzione in stabilimenti in cui si producono altri prodotti, potrebbero non essere adatti anche a chi soffre di sensibilità ad altri allergeni (es. lattosio, soia e glutine). Quindi, occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo di un integratore varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere “tagliato” scegliendo le proposte online: ampia selezione e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di escolzia su Amazon

Qual è il miglior integratore di escolzia? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma i suddetti suggerimenti possono aiutare a orientarsi verso il prodotto giusto.

Ad ogni modo è possibile acquistare questo tipo di integratore in farmacia, in erboristeria e negli e-commerce affidabili.

Amazon offre alcuni degli integratori migliori in commercio e sostiene una scelta consapevole fornendo informazioni dettagliate e prezzi vantaggiosi. Inoltre ogni prodotto a base di escolzia è accompagnato da recensioni vere.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di escolzia su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati.

Escolzia (Eschscholzia californica) erba Tintura Madre analcoolica NATURALMA | Estratto liquido gocce 120 ml | Integratore alimentare | Vegano Escolzia (Eschscholzia californica) erba Tintura Madre, estratto concentrato 1:10. 100% naturale, analcoolica (senza alcool) e senza zuccheri. Adatta anche per donne in gravidanza o allattamento e per bambini. Notificata come integratore alimentare in Italia al Ministero della Salute. Made in Italy.

UN AIUTO NATURALE: integratore alimentare concentrato di Escolzia in gocce. 40 gocce (2 ml) contengono 200 mg di Escolzia. Macerato glicerico o estratto fluido puro di Escolzia (Eschscholzia californica) erba in gocce.

NATURALMA – Naturali abitudini: Rispettiamo e amiamo la Natura, per questo tutti i nostri integratori sono Vegan e privi di qualsiasi ingrediente artificiale. Crediamo nell’importanza di garantirvi qualità e sicurezza, per cui selezioniamo le Materie Prime con cura, produciamo i prodotti in Italia, e provvediamo a registrarli presso il Ministero della Salute.

NATURALMENTE CON VOI: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo disponibili per consigliarvi nei vostri obiettivi, per fornirvi le informazioni su ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Escolzia / 90 compresse da 600mg / NAKURU Relax/Analizzata e confezionata in Francia /"California Papavero!" (90 Compresse da 600mg / Peso netto: 54g / Nero) Escolzia (Eschscholtzia Californica)

Da 2 a 3 compresse al giorno da inghiottire con un grande bicchiere d'acqua la sera all'ora di andare a letto

Ingredienti per 3 compresse: Escolzia in polvere 1200mg e carbonato di magnesio

Non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano, Non superare la dose giornaliera raccomandata, Tenere fuori dalla portata dei bambini

ERBA VITA Integratore Alimentare di Escolzia - 60 Capsule - Utile al rilassamento e al riposo BENEFICI: favorisce un fisiologico rilassamento e coadiuva il riposo notturno

TAVOLETTE MONOPLANTA: Sono una linea di integratori alimentari in forma tradizionale, costituite da formulazioni standardizzate che garantiscono l'apporto costante ed elevato dei principi attivi contenuti

FORMATO: confezione da 60 capsule facilmente ingeribili

COME USARLO: Si consiglia di assumere da 2 a 4 capsule al giorno durante la giornata e la sera prima di coricarsi, con acqua

ERBA VITA: Dal 1982, siamo specializzati nella produzione di integratori alimentari a base vegetale La tradizione fitoterapica, il rigore del metodo scientifico e le più avanzate tecnologie si fondono in un perfetto equilibrio

Integratore con ESCOLZIA E PASSIFLORA utili per favorisce il rilassamento e il sonno - 25 giorni di trattamento i principi attivi di escolzia e di passiflora sono utili per rilassare e favorire il sonno donando benessere al risveglio

integratore a base di composti naturali derivati da piante medicinali di comprovata efficacia

non contiene glutine e lattosio – azienda certificata VEGANOK

il contenuto di 50 capsule corrisponde a 25 giorni di trattamento