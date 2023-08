Esclusiva – Italia, nuovo CT: Spalletti e Gattuso in pole

Nazionale Italiana: La FIGC medita sul nuovo allenatore dopo le dimissioni di Roberto Mancini, in pole sembrano esserci Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso.

Dopo l’inaspettato addio da tecnico della Nazionale Italiana di Roberto Mancini arrivato nelle scorse ore, la Federcalcio Italiana avrebbe già iniziato lo scouting per sostituire il tecnico di Jesolo. Secondo le ultime indiscrezioni, tra i tanti papabili nomi presenti nella lista della FIGC, i due più in pole sul taccuino sono quelli di Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso.

Il nome del tecnico toscano potrebbe essere un’opzione più che valida, in quanto il suo approdo in Nazionale consentirebbe di riprendere l’assetto tattico del 4-3-3 intrapreso in questi ultimi anni dal tecnico di Jesolo. La trattativa con Spalletti, però, non sarà di fatto una passeggiata. L’allenatore ex Napoli, infatti, avrebbe recentemente espresso la volontà di volersi prendere un anno sabbatico dal calcio per ricaricare le batterie e riprendere al meglio nel 2024. Resterà da capire se una proposta valida da parte dell’Italia non possa far cambiare idea al tecnico toscano.

In alternativa ci sarebbe anche il profilo di Gennaro Gattuso, il tecnico originario di Corigliano Calabro avrebbe da poco concluso la sua ultima esperienza sulla panchina del Valencia e sarebbe attualmente alla ricerca di un nuovo club da allenare. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, avrebbe sondato anche il nome del tecnico calabrese per la nuova guida tecnica dell’Italia e una proposta ufficiale potrebbe arrivare alle porte dell’allenatore ex Napoli già nelle prossime ore. Quel che è certo è che, come annunciato dallo stesso comunicato della Federcalcio Italiana, l’affondo per il prossimo Commissario Tecnico sarà atteso già nel corso della prossima settimana.