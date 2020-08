ESCLUSIVA: Bin Salman interessato al Milan? Conosciamolo meglio

Mohammad Bin Salman non è riuscito ad acquisire la proprietà del Newcastle e questo si sa. Le motivazioni che hanno spinto il board della Premier League e negare l’assenso all’operazione sono di carattere politico e finanziario.

Politico perché bin Salman, erede al trono dell’Arabia Saudita, è pesantemente implicato nell’omicidio del povero Jamal Khashoggi, il giornalista crudelmente assassinato nel consolato saudita di Istanbul nell’ottobre del 2018; finanziario perché il suo patrimonio è fortemente legato al petrolio, l’oro che ha reso influente e potente il suo Paese, ma il cui prezzo è ora in forte calo a causa della crisi pandemica.

Massimo Cellino dovette cedere il Leeds per cosette che, per importanza, impallidiscono di fronte alla portata delle azioni del giovane principe, non solo erede al trono ma anche vice primo ministro e ministro della difesa. E molto altro ancora.

E’ insomma un personaggio ingombrante dotato di grande potere e grandi risorse, ma è controverso: Khashoggi era un suo nemico, nei suoi articoli ne criticava la volontà di “ammodernare” la nazione e sosteneva l’ala più “reazionaria” della famiglia reale coltivando anche rapporti con i Fratelli Musulmani. Tutto ciò gli è probabilmente costato la vita.

Bin Salman, infatti, è in lotta con familiari e conservatori (alla fin fine è la stessa cosa): ha un pacchetto di riforme denominato “Vision 2030” con il quale modificare l’assetto economico su cui regge la nazione da sempre e progetta di abbattere i costi del petrolio rendendo il Paese qualcosa in più di un mero produttore di petrolio bensì.

Questo non sembra piacere a tanti e così Bin Salman sta lavorando su questo. Non blandendo gli avversari, ma eliminandoli per avere campo libero. Tutto questo avrà numerose ripercussioni sul prezzo del petrolio.

E al Milan cosa interessa tutto questo? Eccome se interessa! Un proprietario instabile danneggia i suoi assets e non li fa rendere al massimo. Nelle prossime settimane parleremo meglio di questo e del resto.

