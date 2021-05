Eredivisie 2020-2021: Ajax campione d’Olanda per la 35° volta!

Ancora una volta l’Ajax diventa campione d’Olanda. Si tratta del titolo numero 35 nella storia per la squadra di Amsterdam che ha sempre dominato l’Eredivisie. Determinante è stata la vittoria di ieri per 4-0 contro l’Emmen. Sono tantissimi i punti di distacco dalla seconda classificata, il PSV Eindhoven.

Un campionato stradominato dalla squadra di Amsterdam. Infatti, è notevole il distacco dal PSV che saluta la possibilità di vincere il campionato dopo quello vinto nel 2017-18. Sono 14 i punti di distacco dal club di Eindhoven. Sarebbe il secondo titolo consecutivo per l’Ajax visto che quello dell’anno scorso non è stato assegnato per via dell’interruzione del campionato.

Ajax, arriva il doble

Per l’Ajax arriva una doppietta. Infatti, allo scudetto si aggiunge anche la vittoria della Coppa nazionale vinta per 2-1 contro il Vitesse. In Europa anche altre squadre festeggiano il titolo. Si tratta dello Zenit che vince il campionato russo dopo ben sette anni di distanza, ottenendo l’ottavo titolo della storia. Così come lo Slavia Praga che diventa campione della Repubblica Ceca per la seconda volta consecutiva.

