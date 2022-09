Empoli-Roma 1-2, voti e pagelle: “Show di Dybala”

La Roma vince un match complicato contro un buon Empoli e conquista i tre punti esterni.

Le pagelle dell’Empoli

Vicario 7: Grande protagonista del match grazie alle sue grandi parate. Soprattutto a fine partita, gli interventi su Bove e Belotti sono provvidenziali. Incolpevole sui gol.

Stojanovic 6: Bene sia in fase offensiva, che in fase difensiva per quasi tutta la partita. E’ suo l’assist per il gol di Bandinelli, ma macchia la sua prestazione lasciando fin troppo libero Abraham per il gol del 2-1.

Luperto 5,5: Partita ordinaria, ma sul vantaggio giallorosso poteva essere più preciso nel rinvio invece che regalare il pallone a un cecchino come Paulo Dybala.

Ismajli 6,5: In fase difensiva è stato il migliore dei suoi. Preciso negli interventi sugli attaccanti e bravo a reggere l’urto degli inserimenti giallorossi.

Parisi 6,5: Si conferma uno dei migliori della rosa. E’ un fattore importante per l’attacco dell’Empoli grazie ai suoi traversoni e la sua velocità. Provvidenziale nel salvare sulla linea un colpo di testa di Ibanez. (Dal 53’ Cacace 5,5: Entra in campo senza brillare particolarmente).

Haas 6: Partita fisica e di grande sostanza per il centrocampista dei toscani. Bravo a chiudere gli spazi alla manovra giallorossa. (Dal 63’ Akpa-Akpro 5: Fa di tutto nel breve tempo a sua disposizione. Entra bene, colpisce un palo e rimedia due cartellini facendosi espellere).

Marin 5,5: Da lui ci si aspetta qualche giocata di qualità in più. Si sacrifica molto aiutando i difensori e impostando l’azione, ma non riesce a incidere. (Dall’83’ Grassi s.v.).

Bandinelli 7: Ottima partita dell’esterno azzurro. Tanta corsa e molta qualità nei suoi 90 minuti conditi anche da un gol che aveva fatto sperare i suoi.

Pjaca 6: Inizia bene il suo match poi si spegne col passare del tempo. Si propone e cerca di ispirare i compagni, ma manca di mordente. (Dal 63’ Bajrami 6: Entra con buon piglio, sfiora l’assist sul palo di Akpa-Akpro).

Satriano 6,5: E’ uno dei più attivi in questo match. Dà del filo da torcere alla difesa giallorossa e colpisce il palo con un bellissimo stacco di testa. Anche nel secondo tempo, sfiora un paio di volte il gol. Purtroppo senza timbrare il cartellino.

Lammers 6: Si accende a inizio partita dove tenta la conclusione che va fuori di poco. Per il resto non gioca un match malvagio, ma non trova modo per colpire in maniera pericolosa. (Dall’83’ Cambiaghi s.v.).

Paolo Zanetti 6,5: Il suo Empoli gioca un match positivo ma, purtroppo per lui, esce dallo stadio senza punti. La squadra si muove bene e mette in difficoltà la Roma, per il resto ci si mette anche la sfortuna e un pizzico di ingenuità. Toglie Parisi per evitare una possibile espulsione, ma mette Akpa-Akpro che fa presto a farsi espellere.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Non può nulla sul gol subito da Bandinelli. Per il resto, partita con pochi interventi.

Mancini 6: Croce e delizia. Poteva sorvegliare meglio Bandinelli per il gol del pareggio, ma nella ripresa compie un grande intervento per negare il gol a Satriano.

Smalling 6: Buona partita dell’inglese che sicuramente non compie interventi trascendentali, ma non sbaglia quasi nulla.

Ibanez 6.5: Si rivela anche un atipico trequartista nel procurarsi il rigore del possibile 1-3, poi fallito da Pellegrini. Lotta bene con Satriano e sfiora il gol con Parisi che salva sulla linea. Per il resto solita buona prova dove alterna la sua posizione di centrale ad esterno a coprire le sgroppate di Spinazzola.

Celik 6.5: Prestazione ottima del turco. Molto bene in fase di spinta dove crea le occasioni migliori dei giallorossi e sfiora anche un gol. Sostituisce al meglio Karsdorp.

Cristante 5.5: Non preciso oggi. La vigilia sembrava dovergli dare la possibilità di riposarsi, invece ha giocato in evidente debito di ossigeno.

Matic 5.5: Discorso simile a Cristante. Avrebbe “meritato” un turno di riposo.

Spinazzola 6: Prestazione buona per l’italiano che, però, ha leggermente faticato ad entrare nel vivo della fase offensiva.

Dybala 8: Queste sono esattamente le partite per cui è stato acquistato. Un tiro a giro splendido sblocca la partita, poi un suo assist regala la vittoria ai suoi. I fuoriclasse si vedono da queste giocate e in queste partite. (Dall’81’ Bove sv.)

Pellegrini 5: Non sembrava una partita di alto livello da parte sua. Il capitano, oggi, sembrava meno ispirato del solito. L’errore dal dischetto ha completato una serata da dimenticare.

Abraham 6: Ancora una volta, non è autore di una buona partita, ma oggi è riuscito a segnare il gol vittoria e per un attaccante questo è l’unico obiettivo da porsi in una gara. Un tiro, un gol. (Dall’81’ Belotti sv).

José Mourinho 6: La sua Roma reagisce più a livello emotivo, che tecnico dopo le due sconfitte consecutive. L’Empoli gioca bene, ma i giallorossi sono più concentrati e più precisi, soprattutto in fase difensiva. Poi quando Dybala gioca così…