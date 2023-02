Empoli-Napoli, Spalletti: “L’anno scorso ad Empoli fu un disastro. Servirà la miglior squadra di sempre”

Alla vigilia del match tra Empoli e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Altra trasferta importante per il Napoli, quella in casa contro l’Empoli. Gli azzurri vengono dalla gioia della vittoria in Champions League contro l’Eintracht dove si poteva addirittura dilagare. Luciano Spalletti non intende sottovalutare la squadra allenata da Paolo Zanetti che ha costruito una buona formazione che sta facendo bene.

Ci sono tanti giovani interessanti come Vicario ma anche Parisi e Baldanzi. Abbondano i giocatori promettenti e questo potrebbe creare difficoltà. L’anno scorso fu fatale la trasferta in Toscana con gli azzurri che, dopo il 2-0, si sono fatti rimontare perdendo addirittura 3-2. Non sono ammessi gli stessi passi falsi.

La panchina è vasta e ci sono diverse opzioni per la formazione. Anguissa è stato monumentale in Germania e sono stati molto bravi i scout a scoprirlo. Lo stesso si può dire di Lobotka che continua sempre a sorprendere. Il turnover va fatto ma in maniera ragionata, non ripentendo lo stesso sbaglio della Coppa Italia.

L’obbiettivo è andare avanti per la propria strada. La voglia di vincere c’è ma bisogna fare ancora i conti con la realtà e rimanere con i piedi per terra. Le fatiche delle altre due trasferte si sentono ma Spalletti si aspetta il miglior Napoli di sempre.