Empoli-Napoli, prepartita Spalletti: “Dobbiamo continuare a credere nello scudetto. De Laurentiis commenta le sostituzioni? Non c’è problema”

Alla vigilia della sfida tra Empoli e Napoli di domenica pomeriggio, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita.

Dopo l’ennesimo stop, il pareggio in casa con la Roma, il Napoli non può più ammettere passi falsi. Mentre Milan e Inter sono impegnati nei big match contro Lazio e Roma, il Napoli andrà in casa dell’Empoli. Nonostante ciò, Luciano Spalletti rimane fiducioso: nello scudetto bisogna continuare a crederci.

Nessuna rabbia o delusione per le due ultime uscite di campionato, il tecnico decide di pensare solo alle ultime partite rimanenti. La chiave sta tutto nell’avere la giusta mentalità. L’Empoli, che non vince una partita dal match d’andata proprio contro i partenopei, è una squadra sicuramente ostica che potrebbe far male agli azzurri e quindi da non sottovalutare.

Con De Laurentiis l’allenatore non ha parlato negli ultimi giorni. Il presidente ha commentato le sostituzioni di Spalletti ma per il mister non ci sono problemi sul fatto che lo faccia. Per le sostituzioni, c’è un ampio margine di scelta. Con Koulibaly squalificato, Juan Jesus partirà titolare così come potrebbe esserci anche Demme.

Si aspetta, poi, il ritorno di Zielinski che nelle ultime partite è stato abbastanza deludente. Da valutare le condizioni di Zanoli. Il futuro di Spalletti si chiama Empoli e la stagione è racchiusa tutto nella partita di domani anche perché servono ancora punti per la matematica qualificazione in Champions League.