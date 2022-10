Empoli-Milan 1-3, Voti, pagelle e analisi, Vittoria di carattere del Milan

Il Milan nonostante tre defezioni in una partita (Saeelemakers, Calabria e Kjaer) sbanca il castellani di Empoli e conquista tre punti importantissimi. Vantaggio rossonero grazie al gol di Rebic su assist di Leao. L’Empoli la parteggia a due minuti dalla fine con una punizione di Bajrami, ma il Milan non demorde e porta a casa la vittoria con le reti di Ballo Tourè e Leao.

Top 3 Empoli:

Vicario 7 Decisamente il migliore in campo dell’Empoli. Compie due grandi parate e fornisce una prestazione di sicurezza e solidità. Incolpevole su tutti e 3 i gol subiti.

Bajrami 7 Crea almeno due potenziali occasioni e poi al minuto 92 batte Tatarusanu con una splendida punizione diretta all’incrocio dei pali.

Parisi 6,5 Gioca una buonissima partita e soprattutto nel secondo tempo diventa una vera spina nel fianco per i rossoneri. Non disdegna le progressioni offensive, ma risulta bravo in fase difensiva.

Flop 3 Empoli:

De Winter 4 Decisamente il peggiore in campo della formazione toscana. Non fornisce mai il giusto apporto alla sua squadra e dimostra grave insicurezza. Si fa sfuggire gravemente Leao in occasione del gol di Rebic.

Luperto 4,5 Anche lui non gioca una grande partita. Quando il Milan parte in velocità, lui soffre tantissimo le volate offensive dei rossoneri.

Stojanovic 4,5 Esattamente come gli altri due compagni di reparto è la nota stonata dell’Empoli di questa sera.

Empoli-Milan 1-3

Top 3 Milan:

Ballo Touré 7,5 E’ l’eroe del Milan questa sera. I rossoneri dopo aver subito il gol del 1-1 si gettano subito in avanti e l’ex Monaco si fa trovare al posto giusto al momento giusto e riporta in vantaggio la suq squadra.

Bennacer 6,5 Solita partita di qualità e sostanza per l’algerino. Fa la differenza a centrocampo come pochi in Italia ed è sempre attento e concentrato in tutte le giocate.

Leao 7,5 Ennesima grande partita per il portoghese, un assist per Rebic e un grandissimo gol chiudono la pratica Empoli.

Flop Milan :

De Ketelaere 5 Oggi è l’unico flop del Milan. Per carità, le qualità si vedono e lotta su ogni pallone, ma appare troppo discontinuo in tutte le giocate che fa.

L’Empoli gioca meglio nella ripresa, ma non basta per avere la meglio del Milan. I rossoneri dimostrano forza e carattere e questi tre punti sono preziosissimi. Attenzione però agli infortuni, rischia di diventare un problema serio in questa stagione condizionata dal Mondiale.