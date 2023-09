Empoli-Juventus dove vedere il match valido per la 3ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 03 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli.

Empoli Juventus- sarà visibile in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4 e in Streaming su DAZN, Sky Go e Now tv.

Empoli-Juventus, 3° giornata di Serie A 2023/24

Empoli-Juventus. Allegri era un po’ stizzito dopo il pareggio ottenuto dai suoi contro il Bologna. Due punti persi nella rincorsa alle prime quattro posizioni che consentono l’accesso alla prossima Champions League.

Non ha partecipato alla conferenza post-partita, ma per un lieve malore che ha patito durante tutta la settimana scorsa. Il suo vice Landucci ha risposto alle domande al suo posto.

Empoli-Juventus. Comunque il tecnico livornese si è voluto soffermare sulle difficoltà di questa partita nella conferenza prepartita. Ha tenuto a ribadire che il loro obiettivo principale è quello di ritornare in Champions il prossimo anno. Quest’anno sarà uno di transizione, senza coppe, con possibilità di concentrarsi maggiormente sul campionato.

“Serviranno dagli 86 ai 90 punti per vincere il campionato. Il Napoli è favorito, poi Milan e Inter sono molto attrezzate“. ha voluto così liquidare la questione scudetto, rimandandola nei prossimi anni. Ora c’è l’obiettivo categorico di arrivare tra le prime quattro e per farlo il tecnico afferma che serviranno 76 punti come minimo. Un impegno non da poco per una squadra reduce da un’annata disastrosa, con l’aggiunta dei punti di penalizzazione, prima dati, poi tolti e quindi ridati.

Empoli-Juventus. Bianconeri che dovranno fare attenzione ad una formazione che ha ancora 0 punti dopo due giornate, con anche uno zero per quanto riguarda i gol segnati. Per questo vorranno assolutamente riscattarsi contro una formazione del blasone e della forza come quella piemontese.

Dove vedere Empoli-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 03 settembre

03 settembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k

Streaming: Dazn, Sky Go, Now Tv

Empoli-Juventus, match della 3ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, su Now Tv e SkyGo. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Empoli-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Empoli-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Empoli-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn e in diretta su il canale Sky Sport Calcio.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Empoli Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Empoli Juventus, le ultimissime

Zanetti conferma il 4-2-3-1 con Berisha in porta, Cambiaghi, Baldanzi e Gyasi sulla trequarti, Marin e Grassi a fare da supporto più indietro, con Caputo unica punta.

Allegri, a sua volta, schiera il canonico 3-5-2, con in avanti conferma per la coppia Chiesa, Vlahovic. Gli unici cambi rispetto ad ua settimana fa sono Perin in porta e Gatti nella linea a tre di difesa.

Empoli-Juventus, le probabili formazioni

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cambiaghi, Baldanzi, Gyasi; Caputo. Allenatore: Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri