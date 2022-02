Empoli-Juventus: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 26-2-2022

Dove vedere Empoli-Juventus ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022 sabato 26 febbraio 2022 ore 18.00. La partita Empoli-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Reduce dal pareggio per 1-1 di martedì sera, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Villarreal di Unai Emery, la Juventus di Massimiliano Allegri, quarta in classifica con 47 punti, va a fare visita, in occasione della ventisettesima giornata di campionato in Serie A, al triste Empoli di Aurelio Andreazzoli che, tredicesimo in graduatoria con 31 punti, a più nove sulla zona retrocessione, giunge all’appuntamento coi bianconeri da una striscia di cinque pareggi e quattro sconfitte nelle ultime nove partite disputate ed una vittoria che manca dallo 0-1 al Napoli del 12 dicembre scorso.

Empoli-Juventus, ventisettesima giornata Serie A 26-2-2022.

I toscani, che all’andata si imposero sorprendentemente all’Allianz Stadium grazie ad una rete di Mancuso, non vincono in casa dal 3-1 all’Udinese dello scorso 6 dicembre. La situazione, per il momento, è ancora tranquilla, ma visto il rendimento recente, Pinamonti e compagni farebbero bene a darsi una svegliata.

La Vecchia Signora, dal canto suo, in piena emergenza, date le indisponibilità di McKennie, Chiellini, Bernardeschi, Rugani, Dybala, Kaio Jorge ed Alex Sandro, punta al successo per tenersi a più tre sull’Atalanta che, impegnata in casa contro la Sampdoria lunedì sera, deve ancora recuperare l’incontro col Torino non disputato il giorno dell’Epifania.

Come vedere Empoli-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Empoli-Juventus

Competizione: Serie A

Data: sabato 26 febbraio 2022

Orario: 18.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Empoli-Juventus sarà visibile, a partire dalle 18.00 di sabato 26 febbraio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra azzurri e bianconeri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della partita del Carlo Castellani sarà di Riccardo Mancini con commento tecnico di Marco Parolo.

Altro metodo per assistere alla sfida tra toscani e piemontesi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Empoli-Juventus sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Empoli-Juventus

La radiocronaca di Empoli-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 18.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Empoli-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Andreazzoli dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-3-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Vicario in porta. Davanti a lui, Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi. A centrocampo spazio a Zurkowski, Asllani e Bandinelli. Sulla trequarti, Bajrami. In attacco, la coppia formata da Cutrone e Pinamonti.

Allegri dovrebbe invece optare per un atipico 3-5-2. Szczesny quindi in porta con, a fargli da schermo, Danilo, Bonucci e De Ligt. Centrocampo a cinque con Cuadrado, Zakaria, Arthur, Locatelli e De Sciglio. Davanti, il duo offensivo composto da Vlahovic e Morata.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Locatelli, De Sciglio; Vlahovic, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Empoli e Juventus sono complessivamente 27 (25 in Serie A, 2 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 4 vittorie degli azzurri, 20 dei bianconeri e 3 pareggi. 17 i gol segnati dai toscani, 56 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Juventus-Empoli 0-1 dello scorso 28 agosto (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente al Castellani, invece, risale ad Empoli-Juventus 1-2 del 27 ottobre 2018 (Serie A 2018-2019). Esclusa la vittoria interna per 2-1 del 6 dicembre 2007, nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, l’Empoli non batte la Juventus in casa propria, in gare di campionato, dall’1-0 del 3 aprile 1999 (Serie A 1998-1999). Quanto ai pareggi, infine, l’ultimo è lo 0-0 di Empoli-Juventus del 19 marzo 2008 (Serie A 2007-2008).

