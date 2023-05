Empoli-Juventus 4-1, dichiarazioni post partita Allegri “Lasciare adesso sarebbe da vigliacchi, continuare così è uno stillicidio. Sul campo abbiamo fatto 69 punti.”

La Juventus di Max Allegri cade in maniera brutta contro l’Empoli, al Castellani finisce 4-1. I bianconeri restano fermi al 7° posto con 59 punti dopo la penalizzazione del -10.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita “Racchiudere la stagione in una partita come questa, credo sia molto riduttivo. Noi comunque non dobbiamo trovare alibi e scuse perchè siamo la Juventus e siamo abituati a vincere e soffrire, così non va bene. Ci sono ancora sei punti in palio, è normale un po’ di condizionamento mentale perché a dieci minuti prima della partita è venuta fuori la sentenza. Eravamo partiti anche bene potevamo fare gol, alla prima occasione abbiamo preso gol, abbiamo avuto situazioni favorevoli, ma non abbiamo sfruttato a dovere. Questo non giustifica il crollo mentale, adesso bisogna stare solamente zitti e accettare la sconfitta. Sul campo abbiamo fatto 69 punti, poi prima della partita ci siamo ritrovati 10 punti sotto, ai ragazzi non si può rimproverare nulla, soprattutto perché il periodo è quello che è, dopo l’eliminazione di Siviglia e dopo la penalizzazione.”



Il tecnico livornese ha poi continuato sulla stagione “I ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, poi con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Stasera era una partita che ci poteva permettere di giocarci con Milan un’eventuale entrata in Champions, ma giocare in queste situazioni porta a dei crolli mentali, adesso sarà importante riposare, perché altrimenti col Milan sarà dura.”



Sulla sua permanenza “Io credo che bisogna parlare con la società e innanzitutto sapere dove si gioca, se arriveremo in Europa League e se ce la faranno giocare, poi da lì si parte. Bisogna accettare la realtà, se l’anno prossimo saremo fuori da tutto è normale che bisogna fare un programma senza vendere cose che non si possono vendere, nel senso che la Juventus l’anno prossimo non potrà puntare subito a vincere. In questo momento qui abbandonare la Juventus sarebbe da vigliacchi e io sono molto arrabbiato e deluso, per la possibilità che avevamo. Io spero che decidano in fretta cosa fare con la Juventus e dove deve stare, perché è uno stillicidio.”



Su Chiesa “Chiesa deve avere i tempi di recupero di un giocatore che è stato fermo dieci mesi. Stasera ha fatto una buona partita, altre volte ha fatto meno bene, è normale che Federico ha delle qualità di strappo di giocate, però in questo momento bisogna riposarsi.”