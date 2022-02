Empoli-Juventus 2-3, Allegri: “Nostro obiettivo è entrare tra le prime quattro. Vlahovic valore aggiunto”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria dei suoi contro l’Empoli per 3-2. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’ottima prova di Vlahovic e della squadra.

La Juventus ha battuto l’Empoli per 3-2 nella partita valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, ritrovando un successo che mancava da tre partite.

I bianconeri vanno avanti grazie al gol di Kean, ma gli azzurri reagiscono ed in maniera fortuita trovano il pari con Zurkowski. Sul finire del primo tempo, Vlahovic sigla il 2-1 per la Juventus, con il serbo che poi si ripete nella ripresa firmando anche il tris. L’Empoli ritorna in partita con La Mantia, ma non basta per ottenere il pareggio.

Una partita ed una vittoria sofferta per la Juventus, trascinata da un super Vlahovic. Anche Massimiliano Allegri nel post gara a DAZN ha sottolineato come il serbo sia un valore aggiunto per la squadra: “E’ un giocatore importante, un giocatore caratteriale, oltre che tecnico, è un giocatore che non avevamo come caratteristiche all’interno della squadra”.

Riguardo la partita, Allegri ha dichiarato come ad Empoli non è mai semplice e che la Juventus non abbia giocato una grande gara, sottolineando però l’abnegazione e l’impegno di tutti i giocatori, considerando i tanti infortuni e la conseguente stanchezza di alcuni di loro. Il tecnico bianconero si è detto poi non stupito dal rendimento di Vlahovic: “Non è che non me lo aspettavo, perchè non conoscendo il ragazzo…. ma caratterialmente abbiamo visto subito che comunque è un ragazzo che ha voglia di vincere, caratterialmente è uno che lotta e soprattutto è uno che ha voglia di imparare molto. Credo che lui abbia degli ampi margini di miglioramento, perchè oggi si è mosso di più, non è rimasto solamente centrale e questo è stato un vantaggio importante per lui e per noi”.

Ad Allegri è stato poi chiesto se preferisce la Juventus di Vlahovic o la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il tecnico bianconero ha risposto che i due giocatori sono imparagonabili, anche perché il primo è all’inizio di una lunga carriera dove può crescere ancora molto, mentre il secondo ha vinto tutto quello che c’era da vincere.

La vittoria ottenuta oggi permette alla Juventus di allungare momentaneamente sull’Atalanta e di portarsi a -7 dal Milan capolista. Allegri, tuttavia, non vuole sentire parlare di scudetto: “Il nostro obiettivo è quello di entrare nei primi quattro e raggiungere questo quarto posto. Per farlo bisogna dare molta continuità, perchè c’è l’Atalanta, la stessa Lazio che arriva addosso, la Fiorentina che ha una partita in meno, quindi bisognerà fare un passetto alla volta. I tre davanti, che ieri ho chiamato i tre dell’Ave Maria, se la giocheranno loro”.

Anche all’interno della Juventus si sta vivendo con ansia e tristezza quello che sta accadendo in Ucraina, con la Russia che sta attaccando il paese. Ad esporsi maggiormente sull’argomento è stato Szczesny che ha dichiarato come tutto ciò sia folle e che la sua nazionale non giocherà contro la Russia ai play-off per il Mondiale. Parole di condanna cui hanno fatto seguito quelle di Allegri, anche lui triste per questo orrribile ed inutile conflitto: “Su quello che ha dichiarato nel tweet credo ci siano poche parole, solamente la tristezza nel vedere poverine queste famiglie, questi bambini che scappano dalla città, la guerra non ci deve essere, è inutile…sembrano fasi di retorica, ma è così. Perchè alla fine ne pagano sempre i più deboli”.

