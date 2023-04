Empoli-Inter 0-3, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-3 per l’Inter il match contro l’Empoli valido per la trentunesima giornata di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lukaku con una doppietta e Lautaro Martinez.

Sulla partita: “Gara interpretata bene. Nel primo tempo abbiamo tenuto il pallino in mano, ma siamo stati un po’ lenti in alcune manovre. Secondo tempo siamo migliorati tanto e la vittoria è stata meritata”.

Lukaku: “Ritrovare un Romelu così mi rende felice. Per lunghi tratti della stagione non l’ho avuto, adesso davvero sta ritrovando la miglior forma. Felice, tra l’altro, della scelta fatta da Gravina. Togliere la squalifica a Lukaku significa dare una bella risposta contro il razzismo”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Rotazioni in avanti: “Avere i 4 attaccanti in buone condizioni per me significa tanto. Fino alla sosta non li ho mai avuti. Sarà mio compito scegliere chi starà meglio e metterlo in campo. Non so ancora con certezza chi giocherà in avanti contro la Juventus”.

Aspetti da migliorare: “Noi sapevamo che l’Empoli fosse una squadra organizzata. Quello che non ho apprezzato è stata la circolazione un po’ lenta in alcune fasi, oltre che due palle perse gravi. Ancora però non ho avuto modo di rivedere tutta la partita”.