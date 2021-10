Empoli-Atalanta: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 17-10-2021

Dove vedere Empoli-Atalanta, 8° Giornata di Serie A, Domenica 17 Ottobre 2021 alle 15:00. Il derby dello Stadio Carlo Castellani di Empoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Solo due punti separano l’Empoli di Aurelio Andreazzoli dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini e se per i toscani questo risultato è lodevole e degno di un inizio campionato sorprendentemente positivo, per i bergamaschi è sintomo di una partenza stentata dove non si è mai riusciti a vedere i nerazzurri esprimere il miglior calcio.

I toscani, con 9 punti, sono esattamente a metà della classifica occupando l’ultimo posto della zona sinistra del tabellone.

La spregiudicatezza mostrata dai toscani è già stata fatale alla Juventus, allo Stadium, ed è un evidente segnale di una squadra che non vuole reputarsi una “piccola” del campionato, ma vuole giocarsi le sue carte esprimendo un bel gioco e facendo divertire il pubblico.

Tutto ciò, senza aver visto ancora nessuno degli attaccanti presenti in rosa, imporsi realmente.

Pinamonti si è infortunato e Cutrone non ha dato le garanzie sperate, così come Mancuso e i soli 9 gol fatti sono la spiegazione di una squadra che fatica a concretizzare.

L’Atalanta, invece, ha 11 punti in classifica e le prestazioni sono quasi sempre state altalenanti. Anche nelle giornate vittoriose, la Dea è sembrata più statica e meno convincente rispetto a ciò che ha mostrato nello scorso campionato fatta unica eccezione la partita contro l’Inter.

Gasperini e compagni hanno sempre abituato a partenze non troppo inarrestabili, salvo poi migliorare nel girone di ritorno e il tutto potrebbe essere imputato anche alla capacità di gestire le forze in vista della fase a gironi di Champions League.

Fatto sta che l’ottava giornata di campionato, domenica alle 15:00, regala un grande match tra due squadre che con il bel gioco cercheranno di definire in maniera più chiara le proprie ambizioni in campionato.

Come vedere Empoli-Atalanta in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Empoli-Atalanta

: Empoli-Atalanta Data : Domenica 17 Ottobre 2021

: Domenica 17 Ottobre 2021 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Empoli di Aurelio Andreazzoli e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il 17 ottobre 2021, alle ore 15:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Empoli Atalanta in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Empoli-Atalanta, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Empoli-Atalanta

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Empoli-Atalanta

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli si schiera con un 4-3-2-1 con Vicario tra i pali e Stojanovic e Marchizza come esterni di difesa.

Romagoli e Tonelli completeranno il reparto arretrato con Zurkowski, Stulac e Bandinelli a formare il trio di centrocampo. Bajrami giocherà da raccordo tra il centrocampo e l’attacco con Mancuso e Di Francesco che saranno i titolari davanti.

Assente, per i toscani, Pinamonti a causa di un infortunio.

I bergamaschi di Gasperini devono fare i conti con 5 defezioni abbastanza pesanti nel proprio 3-4-2-1.

Musso presenzierà tra i pali, mentre in difesa, Rafael Toloi sarà assente per infortunio, così come Djimsiti. I due centrali saranno sostituiti dal trio composto da Palomino, Demiral e Lovato.

L’assenza di Gosens e Hateboer permette a Zappacosta e Maehle di essere sicuri di una maglia da titolare, mentre nel solito ballottaggio offensivo, i nerazzurri decidono di fare affidamento su Pasalic e Malinovskyi, sulla trequarti, e Zapata come punta al posto di Muriel.

Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Di Francesco. All. Andreazzoli

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Lovato; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Precedenti e statistiche di Empoli-Atalanta

