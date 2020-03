Emergenza Covid-19: stop a basket e volley femminile. Rinviato a Luglio il GP del Trentino di MXGP

L’epidemia porta le rispettive federazioni a fermare i campionati di basket e di volley femminile. Rinviato il GP del Trentino di MXGP

Continua a far danni al mondo dello sport l’epidemia da Covid-19. In seguito al nuovo decreto del Governo, pubblicato nella notte, che allarga a dismisura le ‘zone rosse’, comprendendovi tutta la Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e Alessandria. Un decreto che avrà validità fino al prossimo 3 aprile.

BASKET, la Fip sospende il campionato di Serie A

La ripresa del massimo campionato italiano, dopo lo stop dell’altra settimana, è durata lo spazio di una sera (e due partite, Virtus Roma-Dinamo Sassari e Pallacanestro Trieste-OriOra Pistoia). In seguito al decreto del Governo e alla decisione di alcune squadre di lasciare i ritiri pre-partita per il timore di restar bloccati, la Fip ha optato per la sospensione del campionato, rinviando le partite di oggi, 8 marzo.

“In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio e conseguente provvedimento di chiusura in Lombardia e in 14 province, la Lega Basket Serie A, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma domenica 8 marzo“.

Istantanea di Virtus Roma-Dinamo Sassari, anticipo della 24° Giornata di Serie A, giocatosi ieri a porte chiuse (foto da: youtube.com)

VOLLEY, stop ai campionati di A1 ed A2 femminile

La situazione è in continua evoluzione anche nel volley. Stamani, infatti la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha deciso di sospendere i campionati di Serie A1 e di Serie A2. Una decisione che era nell’aria, dopo che varie partite, in programma nella giornata di ieri, erano state rinviate a data da destinarsi, anche per il rifiuto di alcune squadre di recarsi nelle zone più colpite dall’epidemia.

“Abbiamo deciso di agire con senso di responsabilità nei confronti delle atlete e degli staff delle nostre squadre. Dispiace solamente che autorità politiche e sportive, le quali hanno più responsabilità di noi, abbiano generato una situazione non chiara, causando caos e paura” – ha commentato a caldo Mauro Fabris, presidente della Lega – “Scrivere, come fa il Governo, che gli eventi sportivi possono essere disputati a porte chiuse, ma allo stesso tempo limitano la mobilità dentro e fuori le cosiddette ‘zone rosse’, è un qualcosa di assolutamente incomprensibile. Se poi il Ministro dello Sport va in TV a dire che chi si ostina a giocare ‘non rappresenta più i valori morali’, tutto ciò risulta veramente troppo“.

MXGP, il GP del Trentino spostato dal 5 aprile al 19 luglio

Continuano le ripercussioni anche nel Motorsport. L’ultima è la notizia del rinvio in estate del Gran Premio del Trentino, organizzato a Pietramurata (Trento), originariamente quarta prova del calendario. Programmata per il weekend del 4-5 aprile, l’evento è stato spostato al 18-19 luglio. Questa la decisione del promoter del Mondiale Motocross, Infront Moto Racing, riunitosi d’urgenza a Valkenswaard, dov’è in corso di svolgimento il Gran Premio d’Olanda.

“Chiediamo a tutti un grande senso di responsabilità e non ascoltare le voci, ma solo fare affidamento sulle comunicazioni ufficiali che verranno svolte da Infront Moto Racing e dalla FIM“.

©RIPRODUZIONE RISERVATA