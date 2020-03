Emergenza Coronavirus, trovato positivo giocatore dell’Hannover

Emergenza Coronavirus: trovato positivo, in Germania, il primo calciatore professionista. Si tratta di Timo Hubers, difensore dell’Hannover.

L’emergenza Coronavirus è una situazione che ormai non riguarda più solo Cina, Corea del Sud ed Italia. Il Covid-19 si sta purtroppo diffondendo in tutta Europa e presto, probabilmente, si estenderà a tutto il Mondo.

Francia, Spagna, Inghilterra e Germania sono solo le ultime, in ordine cronologico, ad aver presentato casi di contagio da Coronavirus e la situazione, sul loro territorio, sembra destinata a peggiorare.

La Football Association ha già disposto il rinvio, a data da destinarsi, di Manchester City-Arsenal e lo stesso ha fatto la federazione calcistica francese con la finale di Coupe de Ligue tra Paris Saint-Germain ed Olympique Lione.

Ha sorpreso invece come in Germania si sia giocata a porte aperte, ieri sera, Lipsia-Tottenham. Probabilmente in terra teutonica stanno sottovalutando la minaccia, anche se, il recente caso di calciatore tedesco positivo al Coronavirus dovrebbe (speriamo) scuotere le coscienze dei piani alti.

Emergenza Coronavirus: trovato positivo Timo Hubers, difensore dell’Hannover (Photo Credit: pagina FB Hannover 96)

La notizia della positività al Coronavirus di Timo Hubers, difensore tedesco dell‘Hannover, è di poche ore fa. A renderla nota è stato lo stesso club teutonico che ha fatto luce sulla situazione mediante il seguente comunicato:

Timo Hubers è risultato positivo al Coronavirus. I compagni di squadra sono testati per precauzione. Si presume che Hübers sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato scorso. Dal momento che il 23enne non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dal momento dell’infezione, che è stata localizzata con precisione, non si può presumere che i compagni di squadra si siano infettati da lui. Tuttavia, stiamo agendo in modo responsabile – l’intera squadra, gli allenatori e il personale sono testati per il virus in via precauzionale”.

Sempre il club nero-bianco-verde, attraverso la figura del direttore sportivo, Gerhard Zuber ha inoltre sottolineato il grande senso di responsabilità di Hubers, dicendo:

Timo si è comportato in modo assolutamente esemplare. Finora non ha mostrato alcun sintomo. Quando ha scoperto che una persona che era stata con lui all’evento era risultata positiva, ha riferito direttamente al medico ed è andato volontariamente in quarantena a casa “.

