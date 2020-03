Ufficiale: Premier League rinvia Manchester City-Arsenal per emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus raggiunge anche l’Inghilterra. Rinviata, in Premier League, Manchester City-Arsenal, recupero della 28° giornata di campionato.

Manchester City-Arsenal, recupero della 28° giornata di Premier League, in programma stasera, non si giocherà. La Football Association, su suggerimento dei medici, ha deciso infatti di rinviare a data da destinarsi la sfida tra Citizens e Gunners.

La decisione, presa per motivi precauzionali, è maturata in seguito alla fuoriuscita della notizia secondo cui alcuni tesserati dell’Arsenal sarebbero venuti a contatto con il presidente dell’Olympiakos, Evangelos Marinakis che proprio ieri, attraverso i propri canali social, ha fatto sapere di essere positivo al Covid-19.

Il contatto, tra alcuni membri dei Gunners e il comandante in capo della squadra di Atene, sarebbe avvenuto in occasione della sfida di Europa League tra i biancorossi e i londinesi, disputata lo scorso 27 febbraio. Gara, quella, che vide la squadra greca estromettere dalla seconda competizione europea per club, quella inglese.

L’Arsenal, comunque, non ha perso tempo ed ha messo subito in quarantena alcuni giocatori (il club non ha voluto specificare di chi si tratti) e quattro dirigenti, sottolineando, allo stesso tempo, come, sebbene il rischio d’infezione fosse basso, siano state rispettate tutte le misure cautelative per arginare il contagio da Coronavirus.

Manchester City-Arsenal è, quindi, la prima partita d’oltremanica che viene rinviata per far fronte all’emergenza Coronavirus che purtroppo sta dilagando in tutto il Mondo.

