Emergenza Coronavirus, taglio stipendi in Francia: accordo Ligue 1 fino al 50%

Accordo in Francia per il taglio degli stipendi dei calciatori, dovuto all’emergenza legata al Coronavirus. Sarà una riduzione proporzionata al guadagno di ognuno. Decisivo l’incontro tra il Ministro dell’Economia ed i diretti interessati. Ecco i dettagli

Mentre in Italia si continua a discutere sul tema della sulla riduzione degli stipendi, dalla Francia arriva la notizia di un accordo raggiunto tra i club di Ligue 1 e i calciatori. Si tratta di una riduzione temporanea dei salari, dovuto ovviamente alla diffusione dell’emergenza Coronavirus.

Il taglio in questione riguarda il mese di aprile, in cui i calciatori vedranno decurtato lo stipendio in modo proporzionale all’ammontare delle retribuzioni. Decisivo è stato l’incontro avvenuto ieri tra il Ministro dell’Economia francese ed i rappresentanti delle squadre e giocatori.

In particolare, la riduzione dello stipendio è suddivisa i nquesto modo:

giocatori con guadagno tra 10 mila e 20 mila euro mensili: taglio 20%

euro mensili: taglio giocatori con guadagno tra 20 mila e 50 mila euro mensili: taglio 30%

euro mensili: taglio giocatori con guadagno tra 50 mila e 100 mila euro mensili: taglio 40%

euro mensili: taglio giocatori con guadagno superiore a 100 mila euro mensili: taglio 50%

Il capo dell’UNFP, il sindacato dei calciatori, ha fatto presente che si tratta di una semplice raccomandazione, alla nessuno può essere costretto ad aderire, specificando tuttavia che la grande maggioranza dei protagonisti non andrà contro questo accordo.

La squadra che guadagnerebbe di più in seguito a questa riduzione, sarebbe il Paris Saint-Germain, che detiene il primato del monte ingaggi della massima serie francese. La squadra di Parigi, infatti, ha ben 10 giocatori nella top 20 degli stipendi della Ligue 1, guidata da Neymar e con Mbappé e Thiago Silva alle sue spalle.

