Emergenza Coronavirus: stop Premier League prolungato fino al 30/4

La Premier League ha deciso di prolungare lo stop del campionato fino a fine Aprile a causa dell’emergenza Coronavirus che continua a crescere in tutto il mondo.

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Premier League ha annunciato il prolungamento dello stop di tutti i campionati inglesi fino al 30 Aprile 2020. Insieme ai club, la Premier sta cercando di trovare una data giusta per riprendere il campionato, ma non è facile.

Solo una settimana fa, la Premier aveva deciso di sospendere tutti i campionati sia maschili che femminili fino al 3 Aprile, ma la situazione è peggiorata negli ultimi giorni. Il Coronavirus ha continuato ad espandersi a macchia d’olio e ciò ha reso praticamente impossibile anche il solo pensare di poter riprendere così presto.

I club della Premier e la FA stessa sono decisi a terminare la stagione e nella nota si legge come il limite per la fine del campionato sia stato esteso in modo indefinito: “Le regole e i regolamenti della FA stabiliscono che la stagione terminerà non oltre il 1 ° giugno e ogni competizione dovrà, entro il limite stabilito dalla FA, determinare la durata della propria stagione di gioco. Tuttavia, il consiglio di amministrazione della FA ha concordato che questo limite venga esteso indefinitamente per la stagione 2019/20 in relazione al calcio professionistico”

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so

