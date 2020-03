Emergenza Coronavirus: si disputeranno Euro2020 e le Olimpiadi Tokyo 2020?

L’emergenza Coronavirus continua a tenere sotto scacco Asia ed Europa, ma l’allarme per il Covid-19 si sta estendendo sempre più al mondo intero. Tra tensioni, paure, ansie ed allarmismi, anche il mondo dello sport inizia a manifestare i primi segni di indebolimento difronte al sopracitato male. Sarebbero infatti a rischio Europei ed Olimpiadi.

Si gioca, non si gioca più, anzi si gioca, ma a porte chiuse: questo è il sunto alquanto materiale di quello che sta accadendo allo sport italiano, in particolar modo al calcio, difronte all’emergenza Coronavirus. Partite di calcio, di altri sport ed eventi vari rinviati o annullati del tutto per cercare di arginare il contagio da Covid-19.

La tutela della salute pubblica è al primo posto, su questo non discutono né Governo, né squadre di Serie A e Lega Calcio. Tuttavia, sebbene l’emergenza, viene da chiedersi se sia possibile rimandare ancora, di settimana in settimana, eventi di così alto livello in cui, tra sponsor e diritti TV, sono in ballo un sacco di soldi.

Infatti il danno economico è già molto evidente e potrebbe assumere connotazioni più marcate qualora l’emergenza Coronavirus dovesse persistere ancora a lungo.

Sul piano interno (e per piano interno intendiamo l’Italia), si stanno comunque adottando delle misure più o meno accettabili per salvaguardare il regolare svolgimento delle competizioni e per ridare una sorta di normalità al mondo dello sport.

Emergenza Coronavirus: a rischio Euro 2020 e Tokyo 2020

E se da un lato ci sono per l’appunto queste misure cautelative che dovrebbero in qualche modo “arginare” il contagio, dall’altro c’è un universo sportivo che continua a restare in apprensione difronte alla possibilità di annullamento di due manifestazioni importanti, in programma la prossima estate, come Europei e Olimpiadi.

Aleksander Čeferin, presidente dell’UEFA e Seiko Hashimoto, ministro delle Olimpiadi, hanno rassicurato tutti sottolineando che sia Euro 2020 che Tokyo 2020 andranno in scena, ma dinanzi ad una situazione che non accenna a migliorare e in cui le ripercussioni economiche sarebbero incalcolabili, viene spontaneo chiedersi se tutto ciò sia vero. Ad ogni modo non ci resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.

