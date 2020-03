Emergenza Coronavirus, Serie A 2019-2020 sospesa: ipotesi assegnazione Scudetto e Play-off/out

La FIGC ha deciso di riunirsi nuovamente il 23 marzo per decidere se è il caso di concludere o meno il campionato di Serie A. L’ipotesi migliore è proseguire slittando il calendario fino al 31 maggio, ma qualora le condizioni dell’emergenza Coronavirus dovessero costringere a concludere anzitempo la stagione le ipotesi valutate sono l’assegnazione dello Scudetto secondo la classifica maturata fino all’interruzione, la non assegnazione dello Scudetto con conseguente comunicazione alla UEFA delle squadre qualificate alle coppe, e infine la creazione di Play-off per lo Scudetto e Play-out per la retrocessione

Non ci resta che sperare per il meglio. La situazione è davvero delle peggiori. L’Italia tutta è zona rossa, quasi come se fossimo in guerra. La società italiana è sull’orlo del panico e l’economia rischia una crisi senza precedenti, che potrebbe addirittura portare al default.

Sì, il rischio di un reset totale politico, aziendale e finanziario non è infondato, perché questo maledetto Coronavirus, al secolo Covid-19, rischia di essere il Ragnarok della nostra civiltà.

La storia ci ricorda che più volte l’Italia ha vissuto simili crisi sanitarie ed è riuscita sempre a rialzarsi, seppur con conseguenze gravissime.

Sicuramente, la decisione del Governo è stata drastica, ma andava fatta, perché la salute viene prima di tutto e, magari, fra qualche settimana i risultati saranno diversi, migliori, come accaduto pure in Cina, soprattutto a Wuhan, l’epicentro dell’ormai non tanta nascosta pandemia.

In tutto questo, si incastra il calcio con i suoi interessi economici, i suoi obblighi sportivi e la passione dei tifosi.

Dopo le decisioni di CONI prima e Governo poi, anche la FIGC oggi ha confermato la sospensione di tutti i campionati fino al 3 aprile, ma nella riunione del Consiglio Federale di oggi si è cominciato a parlare pure del futuro.

La decisione attuale è quella di aspettare e riunirsi nuovamente il 23 marzo, quando bisognerà valutare tutte le proposte avanzate durante l’odierna call conference, con la Lega Serie A pronta ad accogliere la propensione verso lo slittamento del calendario e la chiusura della stagione il 31 maggio, ultima data disponibile.

Infatti, da questo punto di vista, la FIGC ha acconsentito a valutare, e nel caso emanare, la modifica delle scadenze per l’iscrizione ai campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021, spostandola dal 22 al 30 giugno.

Tra 13 giorni però tutto potrà cambiare, perché non è detto che l’emergenza legata al pericolo e alla diffusione del contagio del Coronavirus possa effettivamente migliorare e, a quel punto, qualora il Governo decidesse di prolungare la data di scadenza dell’ultimo decreto legislativo per altre settimane, o addirittura mesi, non è da escludere che non sussisterebbero le condizioni per ricominciare il campionato.

In poche parole: i campionati, soprattutto quelli più importanti di Serie A e Serie B, verrebbero conclusi anzitempo, adesso, e le classifiche definitive sarebbero quelle di oggi.

D’altronde, la FIGC ha già avanzato e starebbe vagliando tre ipotesi, come è possibile capire dal comunicato ufficiale di oggi:

Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo pv. Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B.

Logo della Serie A

Le ipotesi se la Serie A 2019-2020 venisse definitivamente sospesa:

Quindi, è stato il presidente Gabriele Gravina a proporre le tre opzioni al vaglio:

non assegnazione dello Scudetto e conseguente comunicazione alla Uefa delle squadre qualificate alle prossime edizioni di Champions League ed Europa League

e conseguente comunicazione alla delle squadre qualificate alle prossime edizioni di ed assegnazione dello Scudetto facendo riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione del campionato

Play-off per assegnare lo Scudetto e Play-out per scoprire le squadre che dovranno retrocedere in Serie B

La classifica attuale della Serie A 2019-2020:

Insomma, la situazione sembra chiara. Qualora non si riuscisse a completare la stagione e qualora i campionati dovessero concludersi oggi, metaforicamente momento dell’interruzione dei campionati, la classifica della Serie A sarebbe la seguente:

1 Juventus 63 26 20 3 3

2 Lazio 62 26 19 5 2

3 Inter 54 25 16 6 3

4 Atalanta 48 25 14 6 5

5 Roma 45 26 13 6 7

6 Napoli 39 26 11 6 9

7 Milan 36 26 10 6 10

8 Hellas Verona 35 25 9 8 8

9 Parma 35 25 10 5 10

10 Bologna 34 26 9 7 10

11 Sassuolo 32 25 9 5 11

12 Cagliari 32 25 8 8 9

13 Fiorentina 30 26 7 9 10

14 Udinese 28 26 7 7 12

15 Torino 27 25 8 3 14

16 Sampdoria 26 25 7 5 13

17 Genoa 25 26 6 7 13

18 Lecce 25 26 6 7 13

19 Spal 18 26 5 3 18

20 Brescia 16 26 4 4 18

Ipotesi 1°: non assegnazione dello Scudetto e conseguente comunicazione alla Uefa delle squadre qualificate in Champions League e Europa League nel 2020-2021

La prima ipotesi avanzata è quella probabilmente più conservativa o, comunque, meno problematica ed impegnativa.

Infatti, nessuna squadre verrebbe premiata con lo Scudetto, come accaduto, ad esempio, nel 2004-2005 dopo la revoca del titolo alla Juventus per lo scandalo Calciopoli.

A quel punto, la Lega Serie A dovrebbe solo comunicare alla Uefa le sei squadre che accederanno alle coppe europee, le prime quattro in Champions League e le altre due in Europa League, in attesa ovviamente di disputare le due semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia, sfide per le quali ci sarebbe tempo e che potrebbero essere disputate direttamente nel mese di agosto.

In questo caso, quindi, le squadre a qualificarsi per la Champions League 2020-2021 sarebbero:

Juventus

Lazio

Inter

Atalanta

Mentre le squadre che conquisterebbero l’accesso all’Europa League 2020-2021 sarebbero:

Roma

Napoli

La Roma sarebbe direttamente qualificata alla fase a gironi della competizione, mentre il Napoli dovrebbe disputare i preliminari, sempre in attesa della vincente di Coppa Italia che, soprattutto qualora fosse Napoli o Milan, le due semifinaliste insieme a Juventus e Inter, potrebbe sconvolgere tutto.

Infatti, con la vittoria del Napoli sarebbe ovviamente la Roma ad accedere ai preliminari, mentre qualora dovesse vincere il Milan, allora ci sarebbe una terza qualificata alla competizione europea.

Ancora da capire, invece, qualora si propendesse per questa prima ipotesi, quale possa essere il destino delle squadre che lottano per la salvezza e, quindi, le retrocesse in Serie B.

In tal senso, le ipotesi sono due:

retrocessione delle ultime tre classificate

campionato di Serie A 2020-2021 a 22 squadre

Nel primo caso, a retrocedere sarebbero:

Lecce/Genoa

Spal

Brescia

Ovviamente, il Lecce e il Genoa occupano entrambe la terzultima posizione con 25 punti e hanno pareggiato lo scontro diretto della 15° giornata, un 2-2 allo Stadio Via del Mare, al secolo Stadio Ettore Giardiniero, che potrebbe favorire i liguri, in vantaggio anche sulla differenza gol fatti-gol subiti, ma in svantaggio sui gol fatti.

Nel secondo caso, invece, non ci sarebbero squadre retrocesse, ma dalla Serie B verrebbero promosse solo le prime due classificate.

Ipotesi 2°: assegnazione dello Scudetto facendo riferimento alla classifica attuale

La differenza della seconda ipotesi rispetto alla prima per ciò che concerne le prime posizioni è, appunto, l’assegnazione a tavolino dello Scudetto all’attuale capolista, cioè la Juventus.

In questo senso, ci sarebbe il precedente del 1914-1915, anno dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, ricordata anche come la Grande Guerra, quando venne assegnato il titolo al Genoa.

Per le squadre qualificate alle prossime edizioni di Champions League e Europa League varrebbero i discorsi fatti poc’anzi, così come per la retrocessione.

Ipotesi 3°: Play-off per assegnare lo Scudetto e Play-out per decidere le squadre retrocesse

La terza e ultima ipotesi è sicuramente la più meritocratica, visto che lo Scudetto si giocherebbe in una sorta di Final Four e si potrebbe assegnarlo sul campo, quindi alla squadra più forte, così come la retrocessione si disputerebbe attraverso partite secche, tutte ovviamente su campo neutro e a porte chiuse.

Qualora si dovesse acconsentire per questa ipotesi, le squadre che disputerebbero i Play-off per l’assegnazione dello Scudetto sarebbero:

Juventus

Lazio

Inter

Atalanta

Mentre le squadre che dovrebbero disputare i Play-out per decidere le tre retrocesse in Serie B dovrebbero essere:

Genoa

Lecce

Spal

Brescia

Altro problema da affrontare, nel caso in cui si decidesse per questa ipotesi, potrebbe essere se procedere con la classifica formula di Play-off e Play-out, cioè:

1° contro 4°

2° contro 3°

17° contro 20°

18° contro 19°

Quindi:

Juventus contro Atalanta

Lazio contro Inter

Genoa contro Brescia

Lecce contro Spal

Oppure, ipotesi da valutare e non sottovalutare, se creare invece due classifiche diverse, in cui tutte sfidano tutte, come accade ad esempio per Pro League in Belgio e Scottish Premier League in Scozia.

In tal senso, si creerebbero due gironi da quattro squadre, ognuna delle quali dovrebbe giocare contro le altre, con punteggio e classifica, quasi come se fossero due mini campionati, con 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta:

GIRONE PLAY-OFF SCUDETTO

Juventus

Lazio

Inter

Atalanta

GIRONE PLAY-OUT RETROCESSIONE

Genoa

Lecce

Spal

Brescia

E’ una situazione davvero molto difficile e ogni ipotesi ha i suoi pro e i suoi contro. La speranza è che si possa riprendere dal 4 aprile il campionato, così da renderlo il più regolare possibile, fino alla sua naturale conclusione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA