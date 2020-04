Emergenza coronavirus, Ranieri: “Ripresa Serie A? Campionato falsato. Servono 5 sostituzioni se si gioca ogni 3 giorni”

Il tecnico della Sampdoria è intervenuto sull’ipotesi di una ripresa del campionato e ha avanzato una proposta inerente l’eventuale numero di sostituzioni in caso di partite ravvicinate.

Claudio Ranieri è intervenuto sulla situazione riguardante il campionato di serie A e il suo stop dovuto all’emergenza Coronavirus.

Il tecnico della Sampdoria, interpellato sul merito, si è detto concorde su una possibile ripresa del campionato nonostante “sarà sempre un campionato falsato perchè non c’è regolarità completa“, ma nonostante ciò, “capisco che sia giusto decretare vincitori, nonchè le retrocessioni sul campo“.

Nel frattempo, in tutta Italia, i contagi da Coronavirus sono in diminuzione, ma tutto ciò non sta minimamente scalfendo le nubi sul destino del massimo campionato di calcio italiano, che appare ancora incerto.

Soprattutto, Ranieri si dimostra sensibile all’aspetto della salute dei calciatori. “I medici devono decidere se è il caso di acconsentire la ripartenza o meno“ ha detto ancora Ranieri “dico solo che questa è una malattia sconosciuta: sarà il caso di spingere al massimo questi ragazzi? Basterà un mese di preparazione per disputare tre partite a settimane?”.

“Se si deciderà di ripartire”, ha concluso il tecnico blucerchiato, “andranno prese tutte le precauzioni”.

