Emergenza Coronavirus: possibile ripresa Liga il 16/04 con 4 partite ogni 10 giorni

Tra i Paesi europei più colpiti dall’emergenza Coronavirus, oltre all’Italia, c’è sicuramente la Spagna. Soprattutto Madrid, uno dei focolai maggiori, è ormai in ginocchio, con gli ospedali che sono costretti a scegliere chi curare e chi rimandare a casa, proprio come è accaduto nella nostra Lombardia.

Questa spiacevole situazione si è ovviamente riversata anche sul mondo del calcio, con La Liga ormai ferma da più di una settimana e numerosi casi che hanno coinvolto direttamente i tesserati dei club. Si contano casi tra i tesserati del Valencia, Alaves, ma la quarantena non ha risparmiato neanche il Real Madrid. In questa situazione è evidente come sia impossibile riprendere regolarmente il campionato e la sensazione è che le ostilità non saranno riprese ancora per un po’ di tempo.

Si è espresso in merito, in un’intervista al Mundo Deportivo, Javier Tebas, presidente de La Liga, che con moderato ottimismo ipotizza la ripresa del campionato in data 16 Aprile.

Nel caso si dovesse verificare questa rosea ipotesi, le squadre sarebbero costrette agli straordinari, disputando fino a 4 match ogni 10 giorni.

Il calendario sarebbe comunque davvero fittissimo considerando anche gli impegni dei club spagnoli ancora in corsa nelle coppe Europee, come Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, fresco di eliminazione ai danni del Liverpool,agli ottavi di Champions League, ma anche Getafe e Siviglia, avversarie di Inter e Roma in Europa League.

A complicare ancor più le cose, è poi la finale di Copa del Rey, tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, che occupa ulteriormente uno slot importante negli incastri complicati in atto per provare a terminare tutti i campionati. Non è da escludere che sarà proprio questa partita a farne le spese, dovendo slittare forse addirittura al prossimo settembre, voci che riguardano anche la Coppa Italia, nel nostro Paese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA