Emergenza Coronavirus: la Germania chiede di rinviare l’amichevole con l’Italia

L’emergenza Coronavirus che tiene sotto scacco l’Italia mette paura alla Germania che chiede il rinvio dell’amichevole con gli Azzurri in programma il prossimo 31 marzo a Norimberga.

La Germania non vuole l’Italia in terra teutonica il prossimo 31 marzo: questo è quello che emerge dalle notizie delle ultime ore in cui il consiglio comunale di Norimberga, città che dovrebbe ospitare l’amichevole tra Germania e Italia, chiede l’annullamento della partita per via dell’emergenza Coronavirus che regna attualmente nel Bel Paese.

Il rischio di far entrare al Max-Morlock-Stadion tifosi italiani provenienti dal Nord Italia è troppo alto e e pertanto la città chiederà alla federazione calcistica tedesca il rinvio del match contro gli Azzurri di Roberto Mancini.

Emergenza Coronavirus: a rischio Germania-Italia del prossimo 31 marzo

L’assessore alla sanità della città tedesca, Peter Pluschke, si sta già muovendo affinché la partita venga rinviata o comunque che non venga disputata a Norimberga, ma in altra città. Inoltre il vertice che si terrà per prendere una decisione circa l’annullamento o meno della partita, servirà anche per stabilire se far giocare a porte chiuse le gare di Bundesliga in programma il prossimo 11 marzo.

Ad ogni modo, sebbene la partita sia a rischio, i biglietti di Germania-Italia stanno andando a ruba. Già esauriti i ticket per i posti in curva e le previsioni parlano di un tutto esaurito che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

