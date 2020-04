Emergenza Coronavirus, Gravina: “Stop definitivo del calcio in Italia solo dal Governo, non voglio essere il becchino”

Emergenza Coronavirus: il presidente FIGC, Gravina dice la sua sullo stop definitivo della stagione: “deciderà il Governo, non sarò io il becchino”.

Probabilmente, ma forse no, siamo arrivati al limite dell’inverosimile. Decisioni prese e non prese, notizie reali e presunte caratterizzano ormai da settimane le nostre giornate al tempo dell’emergenza Coronavirus. Viviamo un qualcosa a cui non eravamo pronti, un qualcosa che non avremmo mai immaginato di poter vivere.

Viviamo, chi più chi meno, segregati in casa da settimane e sebbene le necessità, gli interessi del paese siano ben altri, oggi ci troviamo di nuovo costretti a trattare una questione che, per alcuni, nonostante il delicato momento, sembra avere vitale importanza: la ripresa dei campionati.

In tal senso, il protagonista è sempre e solo uno: Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Il numero uno della federazione infatti, dopo aver inviato al ministro dello sport, Spadafora, vari protocolli per la ripresa in sicurezza delle attività sportive, ha messo, ancora una volta, in chiaro la sua posizione riguardo alla ripresa del campionato:

Il calcio deve ripartire. Non posso prendere in considerazione l’ipotesi di chiudere la stagione. È una scelta che comporterebbe responsabilità in capo al sottoscritto di una gravità inaudita. Non posso essere il becchino del calcio italiano, ho la responsabilità di difendere il calcio e anche il movimento sportivo.

Emergenza Coronavirus: Gravina mette nelle mani del Governo la ripresa del campionato

Continuando sulla sua presa di posizione, Gravina ha quindi evidenziato come la Lega Calcio sia attualmente divisa in due schieramenti costituti da chi vuole riprendere e chi no.

In questo momento ci sono due gruppi apparentemente contrapposti, due diverse correnti di pensiero. C’è chi ritiene che si debba chiudere tutta l’attività collegata al mondo dello sport e c’è la mia corrente di pensiero che vuole portare avanti la stagione. E lo faccio per alcune ragioni di speranza e opportunità: intanto io parlo di giocare a giugno, quando spero che l’Italia possa vivere un momento di sollievo rispetto allo stato attuale; e poi sappiamo benissimo cosa potrebbe capitare in caso di sospensione definitiva della stagione, con tutti i contenziosi che genererebbero assoluta confusione.

Sorvolando di conseguenza sugli aspetti puramente tecnici della stagione, quali assegnazione dello Scudetto, piazzamenti europei e retrocessioni, il presidente FIGC ha rimesso la questione “ripresa del campionato” nelle mani del Governo.

Un’eventuale stop dei campionati di calcio è una responsabilità che lascio al Governo. Chiediamo di essere considerati come un movimento d’impatto socio-economico alla pari di ogni altro settore. Non capisco alcune resistenze nel non permetterci di avviare, con tutte le garanzie possibili, una valorizzazione di tutto il movimento sportivo. Abbiamo predisposto, anche grazie al contributo di vari esperti, un protocollo che con una serie di procedure garantisce la negatività di un gruppo chiuso. Ora aspettiamo la validazione del Governo.

