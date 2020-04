Emergenza Coronavirus, Gravina: “Tre settimane per gli allenamenti e ripresa Serie A a giugno”

Ospite di “Un Giorno da Pecora” su RaiRadio, il Presidente della FIGC si è lasciato andare a dichiarazioni molto importanti.

“A fine maggio, inizio giugno il campionato potrà ripartire. Abbiamo già elaborato tutti i protocolli sanitari. Controlleremo i calciatori e se tutti dovessero risultare negativi assicuro che non ci sarà nessun problema di contagio o rischi del genere. Appurate queste cose le squadre avranno a disposizione tre settimane prima di tornare in campo”.

Così, il presidente della FIGC, Gianluca Gravina si è espresso in merito ad una possibile ripresa del campionato di Serie A. In più, il massimo esponente della Federcalcio italiana ha evidenziato i danni economici che l’Italia potrebbe subire dal momento in cui non dovesse più ripartire il campionato:

“Chi invoca ad oggi l’annullamento del campionato italiano, non vuole bene né al calcio né agli italiani. Su questo terrò duro fino alla fine. Per il nostro paese è un momento molto difficile e il calcio è una delle industrie più importanti. Sono più che convinto che dal 4 maggio, con tutte le dovute garanzie, riusciremo a ripartire”.

Parole nette, chiare, che non lasciano spazio a dubbi. Il campionato Italiano ripartirà, il tutto è già stato concordato anche con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

