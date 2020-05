Emergenza Coronavirus, Europa League: dalla Spagna sono sicuri su Inter-Getafe il 2-3 agosto

Il match tra Inter e Getafe si dovrebbe disputare i primi d’agosto. Da capire se in campo neutro e in gara secca, oppure a porte chiuse nei rispettivi stadi dei due club.

“L’andata in Italia dovrebbe giocarsi il 2 o il 3 agosto, mentre il ritorno in Spagna il 6 o il 7. Nel caso in cui non fosse possibile giocare a San Siro e al Coliseum Alfonso Perez, le partite si disputerebbero in campo neutro. La Uefa ha seria necessità di riordinare il calendario con le gare rimaste in sospeso. A mio parere si sta comportando benissimo in questa situazione”.

Così, il presidente del Getafe, Angel Torres, ha sentenziato ai microfoni di Cadena Cope, in merito ad un possibile recupero delle partite di Europa League, contro l’Inter.

In attesa di comunicati ufficiali, le due squadre restano in attesa. L’unica certezza è che nel breve periodo la UEFA dovrà prendere una decisione definitiva in merito al luogo in cui si disputerà la sfida.

C’è chi ipotizza che la gara si giocherà in campo neutro e a partita secca, oppure chi pensa che ci sarà comunque la doppia sfida, ma lontano sia da Milano che dalla Spagna.

Tra queste ipotesi, però, non è da escludere quella che più renderebbe felici le due squadre: giocarsi le proprie possibilità nei rispettivi stadi.

