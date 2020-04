Emergenza Coronavirus, clamoroso: giocatori, dirigenti e dipendenti Siviglia in cassa integrazione

La pandemia del Coronavirus sta creando grossi problemi finanaziari al mondo del calcio. Il club spagnolo ha così deciso di aderire all’ERTE per quanto riguarda i dipendenti, giocatori compresi.

Il Coronavirus, oltre a decimare la popolazione europea e mondiale, sta anche colpendo in modo significativo anche il mondo del calcio. Sono molti, infatti, in giro per il mondo, i club che hanno concluso con i propri tesserati un accordo per il taglio e il ridimensionamento degli ingaggi.

In Italia ha fatto da apripista la Juventus, che ha concordato con i giocatori e lo staff tecnico un taglio complessivo degli emolumenti pari a 90 milioni di euro totali.

Nella Liga spagnola, però, le cose stanno prendendo una piega decisamente più seria, complice il ritardo con cui il paese ha affrontato l’emergenza. Il Siviglia, infatti, ha deciso di mettere direttamente in cassa integrazione tutti i suoi tesserati.

Il club iberico, ricorrendo all’ERTE, ha optato per l’adeguamento degli stipendi di giocatori, staff tecnico e dipendenti, nonchè dei dirigenti,per un valore pari al 70% del salario base, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in Spagna.

