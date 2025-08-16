El Shaarawy: “Con Gasperini e Ranieri la Roma è in buone mani

El Shaarawy - Stadiosport.it

Stephan El Shaarawy ha lanciato un messaggio di fiducia ai tifosi della Roma, convinto che il nuovo ciclo giallorosso guidato da Gian Piero Gasperini e supportato dall’esperienza di Claudio Ranieri possa riportare stabilità e risultati concreti. Dopo una stagione travagliata, chiusa al quinto posto e segnata dall’alternanza di tre allenatori, il club capitolino punta con decisione alla qualificazione in Champions League.

La scorsa annata è stata un’altalena di emozioni: via prima Daniele De Rossi, poi Ivan Juric, con Claudio Ranieri richiamato in extremis per dare equilibrio e condurre la squadra al termine della stagione. Ora lo storico tecnico testaccino ha assunto un nuovo incarico da dirigente, affiancando Gasperini nell’avvio della sua avventura dopo nove anni sulla panchina dell’Atalanta. Un binomio che, secondo El Shaarawy, offre garanzie: “Con Gasperini e Ranieri siamo in buone mani”.

Il Faraone conosce bene il nuovo tecnico, che nel 2008 lo fece debuttare in Serie A con il Genoa: “È stato il mio primo allenatore e so bene cosa chiede. È un vero maestro, diretto in campo e fuori, capace di tirare fuori il massimo dai suoi giocatori. Pretende intensità e disciplina, ma le sensazioni sono positive. Ci stiamo conoscendo meglio e i nuovi arrivati hanno subito capito lo spirito richiesto”.

Con Gasperini la Roma si prepara a una metamorfosi tattica: pressing alto, verticalità e continua mobilità offensiva. “Vuole un calcio dinamico, molto più verticale e aggressivo. Dobbiamo scambiarci continuamente posizione, soprattutto sugli esterni. Per noi ali significa tanto lavoro, ma c’è entusiasmo e la squadra sta rispondendo bene”. Un approccio che punta a rendere la Roma più incisiva e imprevedibile, con l’obiettivo di cancellare le incertezze della scorsa stagione.

Dopo aver sfiorato il quarto posto, perso all’ultima giornata a favore della Juventus, la Roma riparte con un traguardo chiaro: “La qualificazione in Champions League è una delle nostre priorità. Lo scorso anno ci è mancato solo un punto, ora dobbiamo fare meglio. Anche in Europa vogliamo andare oltre i risultati della passata stagione. C’è entusiasmo e tanta voglia di raggiungere questi obiettivi”.

Con Gasperini alla guida, l’esperienza di Ranieri in società e un gruppo motivato, la Roma sogna di tornare stabilmente tra le grandi d’Europa, con El Shaarawy pronto a recitare un ruolo da protagonista.