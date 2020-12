Calciomercato Juventus: idea Edouard

Edouard Juventus. La Juventus cerca sempre di più un attaccante nel mercato di riparazione di gennaio. Tra le diverse alternative sul taccuino di Fabio Paratici spunta anche un nome già noto. L’obiettivo è Odsonne Edouard, attaccante del Celtic. I bianconeri, però, dovranno lottare con il Milan per il giocatore visto che anche i rossoneri puntano su di lui.

La Juventus non ha finito nel migliore dei modi questo 2020. La sconfitta, inaspettata, in casa contro la Fiorentina per 3-0 ha fatto suonare non pochi campanelli d’allarme. Come se non bastasse, nella stessa giornata, i bianconeri hanno saputo che il Napoli ha vinto il proprio ricorso al Coni dopo il 3-0 a tavolino. In poche parole, la Vecchia Signora si è vista perdere ben sei punti in poche ore.

Sarà sicuramente una giornata che la dirigenza bianconera non dimenticherà mai. Però, adesso, la Juventus vuole rialzarsi nonostante il passo falso di ieri sera. Si pensa già al mercato, a come poter potenziare ancora di più un organico che ha qualità da vendere. Il reparto su cui si punta è l’attacco e la Juventus ha già in mente un nome.

Edouard Juventus , possibile vice Morata

La squadra di ieri sera ha fatto emergere numerosi vuoti che la formazione di Andrea Pirlo ha. Tra questi sicuramente c’è la mancanza di un vice di Alvaro Morata. Lo spagnolo, ieri, ha giocato tutti i 90 minuti ed è sempre stato titolare anche nelle altre precedenti. Il giocatore si sacrifica molto per la squadra e garantisce anche tanti gol, già 4 in questo campionato.

Anche l’ex Chelsea, però, ha bisogno di rifiatare ma non ci sono giocatori che abbiano il suo stesso ruolo. Fabio Paratici si è già messo a lavoro per ovviare a questa mancanza. Oltre ai nomi già noti di Arek Milik, Oliver Giroud, sarebbe spuntato anche Odsonne Edouard, attaccante classe 98 del Celtic. Il giocatore, già numerose volte, era stato affiancato alla Juventus.

Edouard è con la squadra scozzese da tre anni e nel campionato ha totalizzato 55 reti in 80 partite. Ha segnato anche alcune reti in Europa League, tra cui una al Milan che aveva la squadra di Glasgow nel proprio girone. Il francese è finito nel mirino della società della Continassa che non è l’unica a puntare su di lui.

Per Edouard è derby col Milan

Anche il Milan è sulle tracce dell’ex Tolosa. Stefano Pioli è alla ricerca spasmodica di un vice di Zlatan Ibrahimovic. Edouard potrebbe essere il nome giusto ma c’è da sfidare la Vecchia Signora. Il Celtic valuta il proprio giocatore con una cifra che va dai 15 ai 20 milioni di euro. Le due squadre dovranno far abbassare le pretese del club se vogliono strappare il calciatore transalpino alla concorrenza.

Non è da sottovalutare anche la pista che porta al ritorno di Fernando Llorente. Il basco è già fuori rosa del Napoli da tempo e , dopo il rifiuto anche della Sampdoria, dovrà trovare una nuova destinazione. I bianconeri potrebbero cercare il proprio ex, l’unico problema resta l’età dato la società è alla ricerca di giocatori giovani in modo che possano risultare anche un investimento utile per il futuro.

