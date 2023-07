Ecco il nuovo portiere dell’Inter: è fatta per Sommer

Calciomercato Inter: accordo trovato col Bayern Monaco per Sommer, trattativa ai dettagli.

Sommer – Stadiosport.it

L’Inter ha finalmente trovato l’accordo col Bayern Monaco per Yann Sommer, il portiere svizzero è stato, infatti, oggetto di un lungo tira e molla tra la società meneghina e il club bavarese, con i nerazzurri che alla fine sono riuscita a spuntarla sul mancato pagamento della clausola rescissoria da 6 milioni di euro imposta dal Bayern Monaco.

Nelle ultime settimane la dirigenza nerazzurra si è data da fare soprattutto sullo strappare il sì del giocatore, proprio la volontà di quest’ultimo nel volersi legare ai colori interisti sembra essere stata determinante ai fini della trattativa, con i bavaresi che sono stati costretti ad accettare l’offerta dell’Inter di 4 milioni più bonus rispetto ai 6 richiesti. L’estremo difensore svizzero è atteso a Milano già nelle prossime dove svolgerà le visite mediche prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori nerazzurri presumibilmente per le prossime due stagioni a 3 milioni di euro netti a stagione.

I nerazzurri assestano finalmente in primo colpo tra i pali assicurandosi un portiere di caratura internazionale con un grande bagaglio d’esperienza alle spalle. Adesso la dirigenza nerazzurra dovrà concentrarsi sul cercare di portare a casa anche il colpo Trubin dallo Shakhtar Donestsk, per il quale il club ucraino chiederebbe una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro, più un’ulteriore garanzia contrattuale imposta da una percentuale di rivendita futura del giocatore, cavilli sui quali l’Inter starebbe cercando di trattare ancora.