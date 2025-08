EA Sports FC 26 rivoluziona la modalità Carriera

Dopo aver svelato la modalità Club, EA Sports torna a far parlare di sé con un nuovo approfondimento dedicato alla modalità Carriera di EA Sports FC 26, prevista in uscita il 26 settembre su tutte le principali piattaforme, comprese le versioni old-gen e Nintendo Switch. Il video ufficiale rilasciato dagli sviluppatori mostra un deciso passo in avanti nella gestione manageriale e nell’immedesimazione dei giocatori nella modalità Carriera, sia come allenatore che come calciatore singolo.

Carriera Manager: strategia, realismo e controllo totale

Il cuore dell’esperienza manageriale è stato completamente rivisto. A cominciare dall’interfaccia, ripensata in quasi ogni sua sezione per garantire maggiore chiarezza e fluidità nella navigazione, EA promette una gestione della squadra molto più realistica e strategica. Tra le nuove funzionalità spiccano:

Sistema avanzato di scouting : potrai trovare nuovi talenti con maggior precisione, grazie a report dettagliati.

: potrai trovare nuovi talenti con maggior precisione, grazie a report dettagliati. Analisi delle prestazioni : ogni calciatore sarà osservato nel dettaglio con parametri individuali aggiornati costantemente.

: ogni calciatore sarà osservato nel dettaglio con parametri individuali aggiornati costantemente. Gestione tattica dinamica : più opzioni per cambiare formazioni e moduli in base all’avversario e alla condizione della rosa.

: più opzioni per cambiare formazioni e moduli in base all’avversario e alla condizione della rosa. Controllo sugli allenamenti: potrai decidere come e quando far allenare la squadra, anche in base ai dati psicofisici raccolti.

Tra le novità più interessanti c’è anche l’introduzione degli “insight” sul mercato allenatori, per monitorare opportunità e tendenze legate al tuo ruolo manageriale.

Carriera Giocatore: imprevisti e immersione narrativa

Chi preferisce vivere la carriera sul campo, controllando un singolo calciatore, troverà un sistema molto più immersivo. EA ha annunciato l’introduzione di eventi dinamici e imprevisti, che renderanno il percorso del proprio avatar meno lineare e più coinvolgente. L’obiettivo è aumentare la varietà narrativa e offrire una vera evoluzione professionale, fatta di momenti chiave, scelte morali e svolte improvvise.

Un’esperienza più completa su tutte le piattaforme

EA Sports FC 26 arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S, ma anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nonostante le limitazioni hardware delle versioni old-gen e Switch, gli sviluppatori promettono un’esperienza coerente, con molte delle migliorie implementate anche su queste piattaforme, soprattutto nella gestione della Carriera.

Con queste novità, la Carriera di FC 26 si prepara a diventare una delle modalità più complete mai viste in un titolo calcistico EA, unendo realismo manageriale, immersione personale e strumenti avanzati per vivere il calcio a 360 gradi.