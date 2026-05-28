Marotta rompe il silenzio sull’addio alla Juventus: “Cristiano Ronaldo? Una leggenda metropolitana”

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Beppe Marotta è tornato a parlare del suo addio alla Juventus, uno dei passaggi dirigenziali più discussi dell’ultimo decennio nel calcio italiano. Una separazione arrivata nell’ottobre del 2018, dopo otto anni di successi, scudetti, ricostruzione sportiva e dominio nazionale. Da allora, attorno a quell’uscita è rimasta una domanda mai davvero spenta: quanto pesò davvero l’operazione Cristiano Ronaldo?

Per anni si è raccontato che il rapporto tra Marotta e la dirigenza bianconera si fosse incrinato proprio per l’arrivo del fuoriclasse portoghese, voluto dalla proprietà e da Fabio Paratici come grande colpo internazionale. Ora, però, il dirigente oggi presidente dell’Inter ha provato a correggere quella versione: il suo dissenso sull’operazione c’era, ma non sarebbe mai diventato uno scontro decisivo. Secondo Marotta, l’idea che il suo addio sia nato dalla contrarietà a Cristiano Ronaldo è ormai diventata una “leggenda metropolitana”.

La spiegazione offerta è diversa e, forse, ancora più significativa: la proprietà e il presidente Andrea Agnelli volevano cambiare la struttura manageriale del club. Marotta ha raccontato che Agnelli, dopo anni di esperienza, desiderava assumere un ruolo più centrale e protagonista nella gestione. Da lì la scelta di prendere strade diverse, con rispetto personale ma con una visione ormai non più identica.

Ronaldo resta il simbolo di una Juventus che cambiava identità

Anche se Marotta ridimensiona il peso diretto dell’affare Cristiano Ronaldo, è difficile negare che quell’operazione rappresenti ancora oggi uno spartiacque nella storia recente della Juventus. L’arrivo del portoghese nell’estate 2018 non fu un semplice colpo di mercato. Fu il tentativo di portare il club in una dimensione globale diversa, più commerciale, più internazionale, più legata al marchio e meno alla prudenza gestionale che aveva caratterizzato molti anni precedenti.

Ed è proprio qui che il chiarimento di Marotta diventa interessante. Il dirigente non nega di non essere stato d’accordo con quell’operazione, ma separa il dissenso tecnico ed economico dalla rottura personale. In altre parole, Ronaldo non sarebbe stato la causa unica dell’addio, ma il simbolo di una trasformazione più ampia: una Juventus che voleva cambiare pelle, cambiare equilibri interni e probabilmente accentrare decisioni diverse rispetto al passato.

Il tempo ha reso quella fase ancora più discussa. La Juventus vinse ancora, ma non riuscì a conquistare la Champions League, obiettivo implicito dell’operazione. La gestione successiva divenne più complessa, tra costi elevati, cambi di allenatore e una progressiva perdita della stabilità che aveva segnato l’era precedente. Per questo le parole di Marotta non chiudono solo un retroscena: riaprono il confronto tra due modi diversi di intendere la costruzione di un club.

La chiamata dell’Inter che cambiò il destino della Serie A

L’altro passaggio forte del racconto riguarda il dopo. Marotta ha spiegato che l’addio alla Juventus fu un momento triste, ma che quasi subito arrivò la chiamata dell’Inter. Una chiamata talmente inattesa da sembrargli inizialmente uno scherzo. Poche settimane dopo, quello che era stato uno degli uomini simbolo della rinascita juventina entrava nella società rivale, trasformando una separazione aziendale in un terremoto calcistico.

Col senno di poi, quel passaggio è stato enorme. L’Inter ha trovato in Marotta non soltanto un dirigente esperto, ma un architetto capace di dare continuità, lucidità e direzione a un club che aveva vissuto anni complicati dopo il Triplete. La sua ascesa fino alla presidenza nel 2024 conferma quanto il suo peso sia cresciuto dentro l’universo nerazzurro.

L’ironia della storia è evidente: la Juventus scelse di cambiare struttura, mentre l’Inter prese proprio l’uomo che aveva contribuito a costruire il ciclo bianconero. Da quel momento, il baricentro della Serie A ha iniziato lentamente a spostarsi. Non tutto dipende da un solo dirigente, naturalmente, ma il passaggio di Marotta resta uno degli snodi più simbolici del calcio italiano recente.

Conte, Inzaghi, Allegri e Chivu: le scelte che hanno ridisegnato l’Inter

Nell’intervista, Marotta ha parlato anche delle grandi scelte sugli allenatori. Quando arrivò all’Inter, Luciano Spalletti veniva considerato parte di un ciclo ormai concluso, e la società decise di puntare su Antonio Conte. Per Marotta, la forza di Conte stava soprattutto nella motivazione, nell’intuito e nella capacità di alzare la voce nei momenti giusti. Una scelta forte, costosa, ma decisiva per riportare l’Inter a vincere lo scudetto.

Il retroscena più curioso riguarda però il 2021. Prima di scegliere Simone Inzaghi, l’Inter incontrò anche Massimiliano Allegri. Marotta non ha negato il contatto, ma ha spiegato che i piani dell’allenatore e quelli del club erano incompatibili. Alla fine, la scelta cadde su Inzaghi, che avrebbe poi costruito un ciclo importante, fino all’addio dopo la finale di Champions League persa 5-0 contro il Paris Saint-Germain e al successivo accordo con l’Al-Hilal.

A quel punto l’Inter scelse Cristian Chivu, decisione giudicata rischiosa da molti. Marotta ha rivendicato quel coraggio, ricordando il passato nerazzurro del tecnico, la sua esperienza nell’Ajax, il lavoro nel settore giovanile interista e il forte legame con il club. Una scommessa che, secondo il racconto, si è rivelata vincente con Scudetto e Coppa Italia.

Il vero messaggio di Marotta: nel calcio decide la visione

Dietro le parole di Marotta non c’è soltanto il desiderio di chiarire una vecchia voce su Cristiano Ronaldo. C’è una lezione più ampia sul calcio moderno: i club non vincono solo con i grandi nomi, ma con una visione chiara, una struttura coerente e la capacità di prendere decisioni anche impopolari.

Alla Juventus, il suo addio segnò la fine di un equilibrio. All’Inter, il suo arrivo segnò l’inizio di un nuovo metodo. Il contrasto è evidente e rende la vicenda ancora più interessante per i tifosi: da una parte un club che in quel momento inseguiva il salto globale con Ronaldo, dall’altra una società che provava a ricostruire passo dopo passo una cultura vincente.

Oggi Marotta prova a togliere Cristiano Ronaldo dal centro del racconto, ma non può cancellare il valore simbolico di quella stagione. Il portoghese resta l’immagine della Juventus che voleva osare oltre i propri confini. Marotta, invece, resta il simbolo di una gestione più paziente, pragmatica e sostenibile. Ed è forse proprio questo contrasto, più di qualsiasi retroscena, a rendere ancora così attuale il suo addio da Torino.